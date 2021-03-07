Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar gözaltına alındı

\u00dcnl\u00fc dizi oyuncusu Ay\u015feg\u00fcl \u00c7\u0131nar, d\u00fcn gece arkada\u015flar\u0131yla Beylikd\u00fcz\u00fc'nde bir mek\u00e2nda bir s\u00fcre e\u011flendi. ,Ard\u0131ndan d\u00f6n\u00fc\u015f yolunda polis \u00e7evirmesinde tak\u0131ld\u0131lar. ,Sabah\u2019\u0131n haberine g\u00f6re \u00c7\u0131nar\u2019\u0131n i\u00e7erisinde bulundu\u011fu ara\u00e7ta bir miktar uyu\u015fturucu madde ele ge\u00e7irildi. ,\u00c7\u0131nar ve beraberindeki arkada\u015flar\u0131 g\u00f6zalt\u0131na al\u0131n\u0131rken, uyu\u015fturucu maddeyi \u00c7\u0131nar'\u0131n eski arkada\u015f\u0131n\u0131n araca att\u0131\u011f\u0131 iddia edildi. ,Polisin \u00e7ok y\u00f6nl\u00fc soru\u015fturmas\u0131 ise devam ediyor.