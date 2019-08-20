Ünlü oyuncu müjdeyi verdi! Seksenler geri dönüyor

.,Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu, Instagram'da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 videoda, "Evet, do\u011fru. 'Seksenler' yeniden ba\u015fl\u0131yor ve yeni b\u00f6l\u00fcmlerde ben de var\u0131m" dedi.\r\n\r\n,Onur Dilber, payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 video sonras\u0131nda binlerce tebrik mesaj\u0131 ald\u0131.\r\n\r\n,TRT ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve 2017 y\u0131l\u0131nda son bulan efsane dizi \u2018Seksenler\u2019in unutulmaz karakteri \u2018R\u0131za Komiser\u2019i canland\u0131ran Onur Dilber, dizinin yeni \u00e7ekilecek b\u00f6l\u00fcmlerinde yer alaca\u011f\u0131n\u0131, sosyal medyadan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 esprili bir video ile duyurdu.\r\n\r\n,Alt\u0131 sezon boyunca ekranlarda yer alan 'Seksenler\u2019 dizisinde 'R\u0131za Komiser\u2019 karakterini canland\u0131ran Onur Dilber\u2019den m\u00fcjde geldi.\r\n