Ünlü oyuncu Murat Yıldırım'ın ünü Türkiye sınırını aştı!

ATV ekranlar\u0131n\u0131n y\u0131llard\u0131r sevilerek izlenen yar\u0131\u015fmas\u0131 Kim Milyoner Olmak \u0130ster'de sunuculuk yapan oyuncu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n \u00fcn\u00fc \u00fclke s\u0131n\u0131rlar\u0131n\u0131 a\u015ft\u0131. Y\u0131ld\u0131r\u0131m, M\u0131s\u0131r'da \u00e7ekilecek 'Mako' adl\u0131 filmin ekibine dahil oldu.,Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n ba\u015frol\u00fcn\u00fc M\u0131s\u0131rl\u0131 oyuncular Kosai Khauli, Sarah Elshamy, Khaled Anwar ve Nahed Elsebai ile payla\u015faca\u011f\u0131 'Mako' filmi, ger\u00e7ek bir hikayeyi anlat\u0131yor. Film, 1991'de K\u0131z\u0131ldeniz'de batan 'Salem Express' adl\u0131 gemideki \u00e7ok say\u0131daki \u00f6l\u00fcm\u00fc konu ediniyor.,Film, M\u0131s\u0131r'\u0131n yan\u0131 s\u0131ra bir\u00e7ok Arap \u00fclkesinde de izleyiciyle bulu\u015facak.,\u00dcnl\u00fc oyuncu, ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde filmin y\u00f6netmeni Mohamed Hesham El-Rashidy ve yap\u0131mc\u0131yla bir araya geldi. Film i\u00e7in g\u00f6r\u00fc\u015fen ekip, daha sonra \u00fcnl\u00fc oyuncuyla anla\u015fma imzalad\u0131. Filmin ba\u015frol\u00fcn\u00fc \u00fcstlenecek olan Y\u0131ld\u0131r\u0131m'\u0131n yer ald\u0131\u011f\u0131 afi\u015f de sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131.,Kim Milyoner Olmak \u0130ster'in sunucusu Murat Y\u0131ld\u0131r\u0131m, M\u0131s\u0131rl\u0131 y\u00f6netmen Mohamed Hesham El-Rashidy'nin yeni filmi 'Mako'da ba\u015frol\u00fc \u00fcstlendi.