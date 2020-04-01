Ünlü oyuncu Turhan Kaya koronavirüsten hayatını kaybetti

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisinde canland\u0131rd\u0131\u011f\u0131 'Ordinary\u00fcs' karakteriyle tan\u0131nan Turhan Kaya, yakla\u015f\u0131k 10 g\u00fcn \u00f6nce \u00f6ks\u00fcr\u00fck \u015fikayetiyle Sultan Hamid Han E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine ba\u015fvurdu. ,Tedavi alt\u0131na al\u0131nan Kaya, yap\u0131lan t\u00fcm m\u00fcdahalelere ra\u011fmen kurtar\u0131lamad\u0131. ,Kaya\u2019n\u0131n koronavir\u00fcs nedeniyle vefat etti\u011fi \u00f6\u011frenildi.,TURHAN KAYA K\u0130MDiR?\r\n\r\nUsta oyuncu Turhan Kaya ge\u00e7mi\u015ften g\u00fcn\u00fcm\u00fcze bir \u00e7ok dizi ve sinema filminde rol alm\u0131\u015ft\u0131r., Turhan Kaya, Yeditepe \u00dcniversitesi Radyo Televizyon Sinema B\u00f6l\u00fcm\u00fcnde e\u011fitim alm\u0131\u015ft\u0131r. 2011 senesinde bir d\u00f6nem \u0130ngiltere York st John \u00dcniversitesinde oyunculuk e\u011fitimi alm\u0131\u015f ard\u0131ndan \u0130talya\u2019da Creative chaos\u2019da performans e\u011fitimi alm\u0131\u015ft\u0131r.\r\n\r\n,Bug\u00fcne kadar bir\u00e7ok dizide yer alm\u0131\u015ft\u0131r. Bunlardan baz\u0131lar\u0131 ise Kur\u015fun Yaras\u0131, \u00c7emberimde G\u00fcl Oya, Binbir Gece, Doktorlar, B\u0131\u00e7ak S\u0131rt\u0131, Kurtlar Vadisi Pusu gibi projelerdir. Son olarak internet platformunda yay\u0131nlanan \u015eahsiyet dizisinde rol alm\u0131\u015ft\u0131r. Ba\u015frollerinde Necati \u015ea\u015fmaz\u2019\u0131n rol ald\u0131\u011f\u0131 Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin Ordunaryus\u2019u Turhan Kaya oyunculu\u011fu ile \u00e7ok be\u011fenilmi\u015ftir.\r\n\r\n,2019 y\u0131l\u0131nda TRT 1 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan Halka dizisinin oyuncu kadrosuna dahil olmu\u015ftur. Dizide Cengiz Erkmen karakterini canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131r.