Ünlü oyuncunun babası son yolculuğuna uğurlandı

Bir d\u00f6neme damga vuran \u00c7ok G\u00fczel Hareketler Bunlar'\u0131n sevilen oyuncusu Zeynep Ko\u00e7ak'\u0131n babas\u0131 Co\u015fkun Ko\u00e7ak hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Ko\u00e7ak d\u00fcn Altunizade'de d\u00fczenlenen t\u00f6renle son yolculu\u011funa u\u011furland\u0131.,GEN\u00c7 OYUNCU TAZ\u0130YELER\u0130 KABUL ETT\u0130\r\nCo\u015fkun Ko\u00e7ak'\u0131n d\u00fcn Altunizade \u0130lahiyat Camii'nde k\u0131l\u0131nan \u00f6\u011fle namaz\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u00c7engelk\u00f6y'de topra\u011fa verildi. \u00dcnl\u00fc oyuncuyu ac\u0131l\u0131 g\u00fcn\u00fcnde arkada\u015flar\u0131 da yaln\u0131z b\u0131rakmad\u0131. Zeynep Ko\u00e7ak ve annesi G\u00fcner Ko\u00e7ak, g\u00fc\u00e7l\u00fckle ayakta durarak taziyeleri kabul etti.,\u00dcNL\u00dc \u0130S\u0130MLER YALNIZ BIRAKMADI\r\nCenaze t\u00f6renine Sinan Ak\u00e7\u0131l, Burcu K\u0131ratl\u0131, Hakan Akkaya, B\u00fclent Emrah Parlak ve aile yak\u0131nlar\u0131 kat\u0131ld\u0131. Ko\u00e7ak ile yakla\u015f\u0131k 8 y\u0131l birlikte olan \u015fark\u0131c\u0131 O\u011fuzhan Ko\u00e7 ise cenaze t\u00f6renine kat\u0131lmad\u0131.,"YALNIZ OLMADI\u011eIMI H\u0130SSETT\u0130RD\u0130N\u0130Z"\r\nTakip\u00e7ilerinden gelen taziye mesajlar\u0131na tek tek cevap veremedi\u011fi i\u00e7in Instagram hesab\u0131ndan bir payla\u015f\u0131m yapan Zeynep Ko\u00e7ak:, "Ba\u015f sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 dileyen, yan\u0131mda olan herkese \u00e7ok te\u015fekk\u00fcr ederim. Yaln\u0131z olmad\u0131\u011f\u0131m\u0131, kocaman bir ailem oldu\u011funu hissettirdiniz. \u0130yi ki vars\u0131n\u0131z" dedi.,"\u0130LK DEFA BU KADAR B\u00dcY\u00dcK B\u0130R ACI YA\u015eIYORUM"\r\nGen\u00e7 oyuncu Zeynep Ko\u00e7ak, babas\u0131n\u0131n ac\u0131 haberini Instagram hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 \u015fu payla\u015f\u0131mla duyurmu\u015ftu:, "\u0130lk defa bu kadar b\u00fcy\u00fck bir ac\u0131 ya\u015f\u0131yorum. Nas\u0131l ba\u015fa \u00e7\u0131kar\u0131m onu da bilmiyorum. Benim can\u0131m babam her \u015feyim huzur i\u00e7inde uyu. Benim hayatta kalma rehberim sendin \u015fimdi yerimi y\u00f6n\u00fcm\u00fc g\u00f6remeden karanl\u0131kta ilerliyorum. Seni \u00e7ok seviyorum."