Ünlü oyuncunun babası son yolculuğuna uğurlandı

Bir döneme damga vuran Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen oyuncusu Zeynep Koçak'ın babası Coşkun Koçak hayatını kaybetti. Koçak dün Altunizade'de düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.