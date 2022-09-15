Ünlü sanatçının konserinde şaşkınlık veren anlar! Seyircilerin arasına daldı

Alan\u0131 dolduran binlerce ki\u015fi, Haluk Levent\u2019in \u015fark\u0131lar\u0131 ile co\u015ftu. Sevilen \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 seslendiren Levent, konserinin b\u00fcy\u00fck b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc seyircilerin aras\u0131nda ge\u00e7irdi.,Ard\u0131ndan seyircilerin aras\u0131na dalan Haluk Levent, \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 dakikalarca burada s\u00f6yledi. Haluk Levent, kendisini dinlemeye gelen \u00f6zel birey ile seyircilerin aras\u0131nda dans etti. \u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, kendisine g\u00f6zl\u00fck uzatan hayran\u0131n\u0131n g\u00f6zl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc alarak takt\u0131.,Bu s\u0131rada yan\u0131nda bulunan g\u00fcvenlik g\u00f6revlilerini de g\u00f6nderen \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131, \u201cBo\u015falt\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fc. Kimse kalmas\u0131n\u201d diyerek herkesi yan\u0131ndan g\u00f6nderdi.,Dilovas\u0131 il\u00e7esinde sahne alan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent, yapt\u0131klar\u0131 ile geceye damga vurdu. \r\n,\u0130lk iki \u015fark\u0131s\u0131n\u0131 sahnede seslendiren Levent, ard\u0131ndan sahneden inerek seyircilerin aras\u0131na dald\u0131. ,\u015eark\u0131lar\u0131yla haf\u0131zalara kaz\u0131nan \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 Haluk Levent, yapt\u0131\u011f\u0131 yard\u0131m projeleri ve samimi davran\u0131\u015flar\u0131yla \u00f6n plana \u00e7\u0131k\u0131yor. \r\n,\u00dcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131 verdi\u011fi konserlerde hem vatanda\u015flar\u0131 co\u015fturuyor hem de unutulmaz anlar ya\u015fat\u0131yor. Haluk Levent Kocaeli'de bir konser verdi ve burada yapt\u0131\u011f\u0131 hareketle \u00e7ok konu\u015fuldu.\r\n,Yakla\u015f\u0131k iki saat boyunca sahnede kalan Haluk Levent\u2019e Dilovas\u0131 Belediye Ba\u015fkan\u0131 Hamza \u015eayir, te\u015fekk\u00fcr ederek \u00e7i\u00e7ek verdi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman da \u00fcnl\u00fc sanat\u00e7\u0131ya performans\u0131ndan dolay\u0131 te\u015fekk\u00fcr etti. Konseri Dilovas\u0131 Kaymakam\u0131 Metin Kubilay da izledi. Birbirinden g\u00fczel \u015fark\u0131lar\u0131n\u0131 sevenleri ile seslendiren Haluk Levent, gecenin sonunda uzun s\u00fcre alk\u0131\u015fland\u0131.