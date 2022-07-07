Ünlü şarkıcının oğlu ile benzerliği şaşırttı: İkizi sandım

.,Baba ve o\u011fulun pozunu g\u00f6renler ikiliyi ay\u0131rt etmekte g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekerken foto\u011fraf\u0131n alt\u0131na \u2018Hangisi Fedon?\u2019 , \u2018Abi karde\u015f gibiler\u2019 , \u2018ikizi sand\u0131m\u2019 tarz\u0131nda yorumlar yap\u0131ld\u0131.,\u0130\u015fletmeci olan Theo Kalyoncu ayn\u0131 zamanda babas\u0131 Fedon\u2019un menajerli\u011fini de \u00fcstleniyor. ,Payla\u015f\u0131m\u0131 g\u00f6renler \u2018Hangisi Fedon?\u2019 , \u2018Abi karde\u015f gibiler\u2019 , \u2018ikizi sand\u0131m\u2019 gibi yorumlar yapt\u0131.,Sevilen \u015fark\u0131c\u0131 Fedon\u2019un o\u011flu Theo'yu g\u00f6renler \u015foke oldu. 76 ya\u015f\u0131ndaki \u015fark\u0131c\u0131n\u0131n o\u011flunun payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011fraf \u00e7ok konu\u015fuldu. ,Taverna m\u00fczi\u011finin sevilen ismi Fedon\u2019un o\u011flu Theo Kalyoncu ile benzerli\u011fi sosyal medyada g\u00fcndem oldu. Theo Kalyoncu, \u015fark\u0131c\u0131 babas\u0131 Fedon ile \u00e7ektirdikleri bu poza Instagram hesab\u0131ndan yer verdi. Bir \u00f6rnek giyinen baba-o\u011fulun benzerli\u011fi g\u00f6renleri \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.