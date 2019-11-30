Ünlü şeften gözyaşları içerisinde veda eden yarışmacıya büyük sürpriz!

Cuma ak\u015fam\u0131 eleme b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle ekranlaraa gelen MasterChef T\u00fcrkiye'de yar\u0131\u015fmaya G\u00fczide, K\u0131van\u00e7, Batuhan ve R\u0131fat aras\u0131ndan veda eden isim K\u0131van\u00e7 oldu. ,Somer \u015fef yar\u0131\u015fmac\u0131lar i\u00e7in eleme yeme\u011fi olarak uskumru dolmas\u0131n\u0131 se\u00e7ti. Bal\u0131\u011f\u0131n i\u00e7i bo\u015falt\u0131larak yap\u0131lan uskumru dolmas\u0131 hayli teknik ve zor bir yemek olarak nitelendi. Masterchef'te tekni\u011fi zor olan uskumru dolmas\u0131n\u0131 en iyi yapan isim Batuhan oldu. Dolma i\u00e7ini g\u00fczel yapan G\u00fczide ise elemeden ikinci kurtulan isim oldu. R\u0131fat bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n derisini k\u0131l\u00e7\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00e7\u0131karmak isterken y\u0131rtt\u0131. K\u0131van\u00e7 ise paneleyip k\u0131zart\u0131rken bal\u0131\u011f\u0131na zarar verdi. Bu da iki yar\u0131\u015fmac\u0131y\u0131 son ikiye b\u0131rakt\u0131. Hem bal\u0131\u011f\u0131n\u0131n derisi y\u0131rtan hem de i\u00e7 pilav\u0131 \u00e7i\u011f kalan K\u0131van\u00e7 elenen isim oldu.,K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f 16 May\u0131s 1995 Bodrum do\u011fumludur. \u0130lk ve orta \u00f6\u011frenimini Bodrum'da tamamlad\u0131. Ailesinin Bodrum'da i\u015fletmesi var. K\u00fc\u00e7\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcnden beri mutfa\u011fa hep ilgisi oldu\u011funu belirten K\u0131van\u00e7, insan ili\u015fkilerine de \u00f6nem veriyor.,Basketbol hayat\u0131nda b\u00fcy\u00fck bir yer kapl\u0131yor. Lise \u00f6\u011frenimi i\u00e7in Antalya'ya gitti ve lise son s\u0131n\u0131fta b\u00fcy\u00fck bir sakatl\u0131k ge\u00e7irdi ve sporu b\u0131rakma karar\u0131 ald\u0131.,Hayat\u0131nda hep tutku olarak kalm\u0131\u015f i\u015f i\u00e7in e\u011fitim almak istedi\u011fini fark etmi\u015f ve daha sonra \u0130stanbul Bilgi \u00dcniversitesi gastronomi b\u00f6l\u00fcm\u00fcyle mutfak hayat\u0131 ba\u015flam\u0131\u015f oldu.,E\u011fitimi devam ederken \u00e7ok \u00f6nemli insanlarla tan\u0131\u015farak, \u00e7ok g\u00fczel f\u0131rsatlar yakalam\u0131\u015f. \u00d6\u011frencili\u011fi devam ederken Private cheflik yapmaya ba\u015flam\u0131\u015f ve daha sonra bir ka\u00e7 i\u015fletmenin talepleriyle dan\u0131\u015fmanl\u0131k yapmaya karar vermi\u015f.,Eleme sonras\u0131 konu\u015fan K\u0131van\u00e7 ise "Siz bana \u00e7ok \u015fey katt\u0131n\u0131z. Hamur tutamayan bir adamd\u0131m. Her \u015feyle u\u011fra\u015fmak gerekiyormu\u015f. Ben A'y\u0131 B'yi \u00f6\u011frenmeden oldum diye geziyormu\u015fum. Temel \u00e7ok \u00f6nemli. S\u00f6yledikleriniz benim i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli. Buras\u0131 benim gibi apolet oldu." \u015feklinde konu\u015ftu.,J\u00fcri \u00fcyelerinden \u015fef Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya ise K\u0131van\u00e7'a s\u00fcrpriz bir i\u015f teklifinde bulundu! \u0130\u015fte detaylar...,Yar\u0131\u015fmaya sonradan kat\u0131lan ve k\u0131sa s\u00fcrede ortama adapte olan K\u0131van\u00e7, eleme esnas\u0131nda g\u00f6zya\u015flar\u0131na hakim olamad\u0131. K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f yar\u0131\u015fmaya bir i\u015f teklifi alarak veda etti. Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, K\u0131van\u00e7'a yeni yazaca\u011f\u0131 yemek kitab\u0131n\u0131n edit\u00f6rl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc yapmay\u0131 teklif etti.,K\u0131van\u00e7 Ermi\u015f hakk\u0131nda konu\u015fan Mehmet Yal\u00e7\u0131nkaya, "Sende taktir etti\u011fim \u015fey cesur y\u00fcreklilik. Nal\u0131na m\u0131h\u0131na vurmadan akl\u0131na ne geldiyse do\u011frusunu yapm\u0131\u015f birisin. Meslek hayat\u0131nda ba\u015far\u0131lar dilerim. Sen dobra ve cesur bir adams\u0131n." dedi.,TV8 ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan sevilen program MasterChef T\u00fcrkiye'de bu hafta b\u00fcy\u00fck heyecan ya\u015fanm\u0131\u015f, elenen isimin kim olaca\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck merak konusu olmu\u015ftu.