Ünlü stratejist kritik seviyeyi açıkladı! İşte doların düşüş nedeni...

\u00dcnl\u00fc stratejist kritik seviyeyi a\u00e7\u0131klad\u0131! \u0130\u015fte dolar\u0131n d\u00fc\u015f\u00fc\u015f nedeni...,Rabobank Geli\u015fen Piyasalar Stratejisti Piotr Matys yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede "Yerel fakt\u00f6rler TL'ye \u00f6nemli destek sa\u011flad\u0131" dedi.,Liran\u0131n, dolar kar\u015f\u0131s\u0131ndaki art\u0131\u015f\u0131 bug\u00fcn de devam etti ve dolar\/TL g\u00fcn i\u00e7inde 5,30 kritik seviyesini de k\u0131rarak 5,2759 seviyesine kadar geriledi. ,Matys "Geli\u015fen \u00fclke varl\u0131klar\u0131 ABD hisselerinde son d\u00f6nemdeki sat\u0131\u015flara diren\u00e7li oldu\u011funu kan\u0131tlad\u0131" diye konu\u015ftu.,"YEREL FAKT\u00d6RLER TL'YE \u00d6NEML\u0130 DESTEK SA\u011eLADI",T\u00fcrk Liras\u0131'n\u0131n de\u011fer kazanmas\u0131nda i\u00e7 fakt\u00f6rlerin \u00f6nemli oldu\u011funu vurgulayan Matys "S\u0131k\u0131 para politikas\u0131 ve maliye politikalar\u0131 var, ABD ile diplomatik ili\u015fkilerde iyile\u015fme oldu. Yani yerel fakt\u00f6rler TL'ye \u00f6nemli destek sa\u011flad\u0131" yorumunu yapt\u0131.,"DOLAR HAFTAYI 5,28'\u0130N ALTINDA KAPATIRSA DAHA FAZLA D\u00dc\u015e\u00dc\u015e G\u00d6R\u00dcLEB\u0130L\u0130R",Dolar\/TLbu haftay\u0131 5,28'in alt\u0131nda kapat\u0131rsa daha fazla d\u00fc\u015f\u00fc\u015f g\u00f6r\u00fclebilece\u011fini kaydeden Matys "Daha fazla d\u00fc\u015f\u00fc\u015f i\u00e7in Hazine ve Maliye Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n ekonomik reformlar yapmas\u0131 gerekir" ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\n,Matys ekonominin g\u00fc\u00e7lenmesi i\u00e7in cari a\u00e7\u0131kta d\u00fczelme, enflasyonda d\u00fc\u015f\u00fc\u015f ve g\u0131da enflasyonu konusunda at\u0131lmas\u0131 gereken ad\u0131mlar oldu\u011funu vurgulad\u0131.,.