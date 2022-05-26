Ünlü uzman ‘Ucuz para günleri sona erdi’ diyerek Bitcoin’in düşeceği dip seviyeyi açıkladı

Kripto para piyasasında yaşanan çöküşte en çok etkilenen TerraUSD (UST) dolar kuru sabitini kaybetti. Bir diğer sabitcoin olan Luna ise yüzde 99 değer kaybederek kripto para piyasasından komple silindi. Ünlü ekonomist Philipp Sandner, Bitcoin ve diğer kripto para birimlerinin, UST ve Luna’nın çöküşüyle birlikte “sürüklendiğini” söyledi. Çöküşün lider kripto para birimi Bitcoin’i de sürükleyeceğini belirten Sandner, Bitcoin’in 20 bin dolara kadar düşeceğini ve bunun şaşılacak bir durum olmadığını belirtti.