Ünlü YouTuber'dan çok konuşulacak 'Taksim Dayı' iddiası

\u00dcnl\u00fc YouTuber Berkcan G\u00fcven, 'Taksim Day\u0131' lakab\u0131yla k\u0131sa s\u00fcrede fenomen olan Muammer Topal'la video \u00e7ekmek istedi\u011fini ancak Topal'\u0131n ye\u011fenlerinin kendisinden 40-50 bin lira para istedi\u011fini iddia etti.,'Taksim Day\u0131' sosyal medya \u00fcn\u00fcn\u00fc f\u0131rsata \u00e7evirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131! Bak\u0131n ne yapt\u0131...,YouTube'da yay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131 videolarla k\u0131sa s\u00fcrede tan\u0131nan YouTuber Berkcan G\u00fcven, bir sokak r\u00f6portaj\u0131nda verdi\u011fi cevaplarla bir anda fenomen haline gelen ve 'Taksim Day\u0131' olarak tan\u0131nan Muammer Topal hakk\u0131nda ilgin\u00e7 bir iddiada bulundu.,30 y\u0131ld\u0131r \u0130stanbul \u00dcmraniye'de ya\u015fayan Muammer Topal'\u0131n hayat\u0131nda hi\u00e7 Taksim'e gitmedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Ge\u00e7en g\u00fcnlerde bir TV kanal\u0131, Muammer Topal'\u0131 ilk kez Taksim'e g\u00f6t\u00fcrd\u00fc ve \u00fcnl\u00fc gibi bir anda herkes etraf\u0131n\u0131 sard\u0131. Topal'\u0131n Taksim'e gitti\u011fi anlar\u0131n videosu YouTube'da da trendlerde birinci s\u0131raya y\u00fckseldi.,YouTube'da yakla\u015f\u0131k 4 milyon takip\u00e7isi bulunan Berkcan G\u00fcven, video \u00e7ekmek i\u00e7in 'Taksim Day\u0131' olarak tan\u0131nan ki\u015finin ye\u011fenleriyle g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc iddia etti. G\u00fcven'in iddias\u0131na g\u00f6re, ye\u011fenleri video \u00e7ekimi i\u00e7in bir fiyat teklifinde bulundular. G\u00fcven, ailenin kendisinden 40 bin TL ile 50 bin TL aras\u0131nda para istediklerini s\u00f6yledi.