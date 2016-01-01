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Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den cevap: Üst düzey müzakereye hazırız
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Rusya'ya siber saldırı: Hükümetin internet siteleri devre dışı
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Lavrov'un basın toplantısında soru krizi
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UEFA Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı! Galatasaray'ın rakibi belli oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna açıklaması: NATO kararlı bir adım atmalı
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Göktaşı parçalarını araba fiyatına sattılar
DÜNYA
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Korkunç anlar kamerada: Ukrayna'da Rus tankı sivil aracı ezdi
MAGAZİN
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Ünlülerden Ukrayna - Rusya savaşına tepki: Sığamadınız canım dünyaya
DÜNYA
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Çin'den yaptırım açıklaması: Çözüm bu değil
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Lavrov'dan Ukrayna açıklaması: İşgal planımız yok
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Rusya Ukrayna savaşı altın fiyatlarını uçurdu: İki bin dolar seviyelerine çıkacak
SPOR
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UEFA Şampiyonlar Ligi finali Fransa'nın başkenti Paris'te oynanacak
DÜNYA
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Ukrayna-Rusya savaşında kalan Türk öğrenci dehşeti anlattı: Rusya'nın acımaya niyeti yok
GÜNDEM
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Aliyev'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum günü kutlaması
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Ukrayna saldırıları, Nazi Almanya'sı dönemine benzetti: Putin'i durdurun
DÜNYA
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Yılan Adası'nda direnen Ukraynalı askerlerin son sözleri sosyal medyada gündem oldu
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Songül Öden, ‘Ukraynalı kadın mülteci’ yorumuna öfke kustu
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Ünlülerden Ukrayna - Rusya savaşına tepki: Sığamadınız canım dünyaya
Rusya dün sabah saatlerinde Ukrayna’ya karşı hareket başlattı. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim tırmanırken ünlü isimler sosyal medyadan ‘Savaşa hayır’ mesajları yayınladı.
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