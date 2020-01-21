Ünlülerin askerlik fotoğraflarını görenler şaşırıyor!

Her ya\u015f\u0131 gelen erkek gibi \u00fcnl\u00fcler de zaman\u0131 gelince askerliklerini yapt\u0131. Bedelli, k\u0131sa d\u00f6nem ve uzun d\u00f6nem olarak vatani g\u00f6revlerini tamamlayan \u00fcnl\u00fclerin askerlik foto\u011fraflar\u0131n\u0131 derledik,\u00c7a\u011fatay Ulusoy\r\nVatani g\u00f6revini yapmak i\u00e7in Ankara Mamak'taki birli\u011fine teslim olan \u00c7a\u011fatay Ulusoy'dan ilk foto\u011fraf geldi. \u00dcnl\u00fc oyuncu kamuflaj giydi poz verdi. Objektiflere poz veren yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle sevenlerinden tam not ald\u0131. Ulusoy, 21 g\u00fcn askerlik yapacak.,Alp Navruz, da vatani g\u00f6revini tamamlayan \u00fcnl\u00fc isimler aras\u0131nda.,29 ya\u015f\u0131ndaki oyuncu askerlik sonras\u0131 temmuz sonunda 'Elimi B\u0131rakma' dizisinin \u00e7ekimleri i\u00e7in \u0130stanbul'a geldi.,\u00c7ukur'un Yama\u00e7'\u0131 Aras Bulut \u0130ynemli vatani g\u00f6revini yapmak i\u00e7in K\u00fctahya'daki birli\u011fine teslim oldu.,Aras Bulut \u0130ynemli'nin asker foto\u011fraflar\u0131 sosyal medyada payla\u015f\u0131ld\u0131.,Aras Bulut \u0130ynemli,Oyuncu \u202aAlperen Duymaz Maltepe'deki birli\u011fine teslim oldu.,\u00dcnl\u00fc oyuncuya menajeri Cem Tatl\u0131tu\u011f e\u015flik etti.\u202c,Sen Anlat Karadeniz'in Tahir'i ba\u015frol Ula\u015f Tuna Aslantepe, dizinin sezon finali yapmas\u0131yla vatani g\u00f6revini yapmak i\u00e7in birli\u011fine teslim oldu. Oyuncunun askerde \u00e7ekilen foto\u011fraf\u0131 ise k\u0131sa s\u00fcrede sosyal medyada yay\u0131ld\u0131.,Oyuncunun sakals\u0131z hali ise hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.,Final yapan \u0130stanbullu Gelin dizisinde Osman karakterine hayat veren G\u00fcven Murat Akp\u0131nar, bedelli askerlik yapan \u00fcnl\u00fcler aras\u0131na kat\u0131larak ilk askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131,\u0130\u015fte oyuncunun ilk askerlik g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc...,Fenerbah\u00e7eli futbolcu \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131 da askere gidenler kervan\u0131na kat\u0131ld\u0131.,\u015eener \u00d6zbayrakl\u0131'y\u0131 sakals\u0131z g\u00f6renler tan\u0131makta zorland\u0131.,Ak\u0131n Ak\u0131n\u00f6z\u00fc, bedelli askerlikten yararlanan \u00fcnl\u00fclerden. Oyuncu askerli\u011fini yapmak \u00fczere birli\u011fine teslim oldu. Ak\u0131n\u00f6z\u00fc'ne annesi \u00d6zlem Han\u0131m e\u015flik etti.,Ali\u015fan, askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.,"Bu poz acemilik g\u00fcnlerimden Ala\u015fehir\u2019den. Ala\u015fehir\u2019de 28 g\u00fcn acemili\u011fimi ge\u00e7irdikten sonra kalan 14 ay\u0131m\u0131 Ankara Armoni M\u0131z\u0131kas\u0131nda tamamlam\u0131\u015ft\u0131m..","15 ay askerli\u011fim boyunca herhangi bir askerden ayr\u0131cal\u0131\u011f\u0131m olmadan, \u015fanla, \u015ferefle. Ha bu arada 3 birincili\u011fim vard\u0131 at\u0131\u015flarda.. Bo\u015funa tutmuyoruz kele\u015fleri :))",1986-1988 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda \u0130zmir-Narl\u0131dere'de vatani g\u00f6revini yapan \u015fark\u0131c\u0131 Cenk Eren, o g\u00fcnlere ait bir foto\u011fraf\u0131n\u0131 Instagram'dan payla\u015farak \u015funlar\u0131 yazd\u0131: "Asker olmak, vatani g\u00f6revini yapmak onurdur. 18 ay yapt\u0131k biz de ne mutlu... #tbt ise en alas\u0131ndan.",Oyuncu Mehmet Aslan, Instagram hesab\u0131ndan askerlik foto\u011fraf\u0131n\u0131 payla\u015f\u0131p alt\u0131na 'Deniz Er E\u011fitim Alay\u0131 \u0130skenderun. Askerlik an\u0131s\u0131 olmayana ger\u00e7ekten \u00fcz\u00fcl\u00fcyorum! Hey gidi be...' notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,\u00d6mer-Arzu Sabanc\u0131'n\u0131n ortanca o\u011flu Hakan Sabanc\u0131, bedelli askerlik g\u00f6revini yerine getirmek i\u00e7in K\u00fctahya askeri birli\u011fine teslim oldu.,Hakan Sabanc\u0131, ilk g\u00fcn\u00fcnde tertibiyle askerlik pozu verdi. Takt\u0131\u011f\u0131 eski moda saat ise takip\u00e7ileri taraf\u0131ndan '\u015fimdi tam asker olmu\u015f' \u015feklinde yorumland\u0131. ,ATV ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan 'Elin O\u011flu' program\u0131yla y\u0131ld\u0131z\u0131 parlayan Rus oyuncu Andrey Polyanin'in, T\u00fcrk vatanda\u015fl\u0131\u011f\u0131na ge\u00e7ti\u011fi ve 2010 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul'da askerlik yapt\u0131\u011f\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,Vatani g\u00f6revini 66. Mekanize Piyade Tugay\u0131 Bar\u0131\u015f G\u00fcc\u00fc Komutanl\u0131\u011f\u0131'nda tamamlayan Andrey Polyanin, "T\u00fcrkiye benim ikinci vatan\u0131m. Gerekirse hi\u00e7 d\u00fc\u015f\u00fcnmeden cepheye de gider, Mehmet\u00e7ikle omuz omuza sava\u015f\u0131r\u0131m" diyor.\r\n\r\nT\u00fcrkiye ser\u00fcveni ailesinin emeklilikten sonra Antalya'ya yerle\u015fmesiyle ba\u015flayan Andrey Polyanin "Kalk Gidelim" dizisi ve "K\u0131r\u0131ml\u0131" filminde rol alm\u0131\u015ft\u0131.,Hakan Peker