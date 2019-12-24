Ünü dünyaya yayıldı! Kastamonu'dan çıkıyor, 140 TL'ye satılıyor...

\u00dcnl\u00fc gurme Vedat Milor\u2019dan sonra Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan\u2019\u0131n da lezzetini be\u011fendi\u011fi Kastamonu past\u0131rmas\u0131 \u00fcreticisinin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcrmeye devam ediyor. Gastronomi alan\u0131nda T\u00fcrkiye\u2019nin \u00f6nde gelen \u015fehirlerinden Kastamonu\u2019da tespit edilen 812 \u00e7e\u015fit yeme\u011fin ba\u015fl\u0131ca yiyecekleri aras\u0131ndaki Kastamonu past\u0131rmas\u0131, kilosu 140 liradan sat\u0131l\u0131yor. Fiyat\u0131 nedeniyle dar b\u00fct\u00e7eli vatanda\u015flar\u0131n gramla sat\u0131n alabildi\u011fi Kastamonu past\u0131rmas\u0131 her \u015feye ra\u011fmen b\u00fcy\u00fck ra\u011fbet g\u00f6r\u00fcyor. Tek bir dilimi 4 gram gelen Kastamonu past\u0131rmas\u0131, hem inceli\u011fi hem de lezzetiyle be\u011feni topluyor.,Kastamonu past\u0131rmas\u0131na tad\u0131n\u0131 D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc sar\u0131msa\u011f\u0131n\u0131n verdi\u011fini s\u00f6yleyen Past\u0131rma \u00dcreticisi Turgay Kapucuo\u011flu, \u201cKastamonu past\u0131rmas\u0131, past\u0131rma yaz\u0131 dedi\u011fimiz d\u00f6nemlerde yani Eyl\u00fcl, Ekim ve Kas\u0131m aylar\u0131nda b\u00f6lgemizde bulunan hayvanlar\u0131n s\u0131rt k\u0131s\u0131mlar\u0131ndan yap\u0131l\u0131yor. Kastamonu past\u0131rmas\u0131 f\u0131r\u0131nda kuruma past\u0131rma de\u011fildir, bizim past\u0131rmam\u0131z tamamen do\u011fal \u015fartlarda g\u00fcne\u015f ve hava ile kurutulmaktad\u0131r. Bunu zaten art\u0131k herkes biliyor. Bizim past\u0131rmam\u0131z bu y\u00fczden Kayseri past\u0131rmas\u0131na g\u00f6re biraz daha kurudur. Past\u0131rmam\u0131z kuru oldu\u011fu i\u00e7in biz, past\u0131rmay\u0131 b\u0131\u00e7akla keseriz, ince ince do\u011frar\u0131z, tel tel olur. Bu da daha g\u00fczel yenilmesine, daha tatl\u0131 ve lezzetli olmas\u0131na nedendir. Tabii ki bundan Ta\u015fk\u00f6pr\u00fc sar\u0131msa\u011f\u0131n\u0131n da \u00f6nemi b\u00fcy\u00fckt\u00fcr\u201d dedi.,Kastamonu past\u0131rmas\u0131n\u0131n s\u0131rt etinden yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 i\u015faret eden Kapucuo\u011flu, bu y\u00fczden kilosonu 140 liradan satt\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBir dilim past\u0131rmam\u0131zda 4 gram gelmektedir, o da yakla\u015f\u0131k olarak 56 kuru\u015fa tekab\u00fcl etmektedir. Past\u0131rmay\u0131 s\u0131rt etinden yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z i\u00e7in s\u0131rt etin fiyat\u0131 \u015fu an kasaplarda kilosu 65-70 lirad\u0131r. \u00d6zellikle bizim yani Kastamonu past\u0131rmam\u0131z, past\u0131rma olabilmesi i\u00e7in kurutulurken yar\u0131 yar\u0131ya fire vermektedir\u201d diye konu\u015ftu.,Kastamonu past\u0131rmas\u0131n\u0131n \u015fu an 140 liradan sat\u0131ld\u0131\u011f\u0131na dikkati \u00e7eken m\u00fc\u015fterilerden \u0130rfan Salc\u0131 ise, \u201cBiz, Kastamonu past\u0131rmas\u0131n\u0131n do\u011fal ortamlarda yeti\u015fti\u011fine inan\u0131yoruz. Bir\u00e7ok i\u015fletmemizde de b\u00f6yle, bence kalitesine g\u00f6re fiyat\u0131 uygun. Kastamonu\u2019da her evde hemen hemen mutlaka past\u0131rma vard\u0131r. Fiyatlar biraz daha uygun olsa daha iyi olacak ama \u015fu anki ekonomik durumda elverdi\u011fi \u015fekilde bence 140 lira uygundur. Biz, ailecek ayda yakla\u015f\u0131k 1 kilo past\u0131rma t\u00fcketiyoruz, bunu tarhanada kullan\u0131yoruz, bazen de ekmek yapt\u0131r\u0131yoruz\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.,\u00dcn\u00fc d\u00fcnyaya yay\u0131ld\u0131! Kastamonu'dan \u00e7\u0131k\u0131yor, 140 TL'ye sat\u0131l\u0131yor...,Kastamonu past\u0131rmas\u0131n\u0131n do\u011fal \u015fartlarda \u00fcretildi\u011fini s\u00f6yleyen Past\u0131rma \u00fcreticisi Sedat Tabako\u011flu da, \u201cKastamonu past\u0131rmas\u0131, do\u011fal \u015fartlarda past\u0131rma yaz\u0131nda yap\u0131lan ve hi\u00e7bir katk\u0131 maddesi kullan\u0131lmadan yayla hayvanlar\u0131n\u0131 kullanarak yapm\u0131\u015f oldu\u011fumuz bir \u00fcretimdir. Kayseri past\u0131rmas\u0131 ise art\u0131k fabrikasyona d\u00f6nm\u00fc\u015ft\u00fcr yani katk\u0131 maddesi kullan\u0131larak yap\u0131lan bir \u00fcretimdir\u201d ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\u201cKASTAMONU PASTIRMASI, KAYSER\u0130 PASTIRMASINDAN \u00c7OK \u00dcST\u00dcND\u00dcR\u201d\r\n\r\nKendisinin haftada 500 gram civar\u0131nda past\u0131rma t\u00fcketti\u011fini s\u00f6yleyen m\u00fc\u015fterilerden O\u011fuz G\u00f6kmen ise, \u201c500 gram past\u0131rmay\u0131 tek ba\u015f\u0131na yiyorum. Kastamonu past\u0131rmas\u0131n\u0131n lezzetine bakan herkes, tad\u0131na bakt\u0131ktan sonra hangisinin lezzetli oldu\u011funu anlayacakt\u0131r. Kastamonu past\u0131rmas\u0131, Kayseri past\u0131rmas\u0131ndan \u00e7ok \u00e7ok \u00fcst\u00fcnd\u00fcr\u201d dedi.,Ayda 1-1,5 kilo civar\u0131nda past\u0131rma t\u00fcketti\u011fini anlatan m\u00fc\u015fterilerden Murat Kaya da, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: \u201cCumhurba\u015fkan\u0131m\u0131z\u0131n da s\u00f6yledi\u011fi gibi Kastamonu past\u0131rmas\u0131 bir numarad\u0131r T\u00fcrkiye genelinde. Sar\u0131msa\u011f\u0131 ile di\u011fer \u00fcretimiyle \u00f6n plana \u00e7\u0131kmaktad\u0131r. Kastamonu past\u0131rmas\u0131, zaman\u0131nda ve gerekli olgunla\u015fmadan sonra sat\u0131\u015fa sunuluyor. Kendimiz de bu past\u0131rmay\u0131 t\u00fcketmekteyiz. Kastamonu\u2019da past\u0131rman\u0131n kilosu 140 lira, ekmeklik past\u0131rma ise 150 lirad\u0131r. Ben, ayda ortalama