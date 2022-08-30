Uraz Kaygılaroğlu etekle poz verdi, yorumlar gecikmedi: “Gitti tüm karizma!”

\u0130sko\u00e7ya'ya giden Kayg\u0131laro\u011flu, \u0130sko\u00e7 erkeklerinin giydi\u011fi 'kilt' ismi verilen etekle poz vererek dikkatleri \u00fczerine \u00e7ekti. ,Kayg\u0131laro\u011flu, foto\u011fraflar\u0131n alt\u0131na espri yaparak \u201cO\u011flum Kayseri'ye geldik, bir mant\u0131 yemeyece\u011fiz mi!?\u201d notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.,\u00dc\u00e7 Kuru\u015f, Sefirin K\u0131z\u0131, Pis Yedili gibi dizilerde rol alan Uraz Kayg\u0131laro\u011flu, oynad\u0131\u011f\u0131 diziler kadar payla\u015f\u0131mlar\u0131yla da konu\u015fuluyor.,\u00dcnl\u00fc oyuncu Uraz Kayg\u0131laro\u011flu tatil i\u00e7in \u0130sko\u00e7ya\u2019ya gitti. \u0130sko\u00e7 erkeklerinin giydi\u011fi ete\u011fi giyinerek foto\u011fraf \u00e7ektiren oyuncu sosyal medyada g\u00fcndem oldu. ,\u00dcnl\u00fc oyuncunun payla\u015f\u0131m\u0131 k\u0131sa s\u00fcrede onlarca yorum ald\u0131. Kullan\u0131c\u0131lar \u201cGitti t\u00fcm karizma!\u201d , \u201cEtek boyun olmam\u0131\u015f... K\u0131sa \u00e7ok k\u0131sa\u201d tarz\u0131nda yorumlar yapt\u0131.,Yak\u0131\u015f\u0131kl\u0131 oyuncu son payla\u015f\u0131m\u0131yla yine ad\u0131ndan s\u00f6z ettirdi.