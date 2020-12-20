Ürküten görüntü! Sular çekildi, mezarlık ortaya çıktı

Sivas'ta ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131llara kadar i\u00e7me suyu ihtiyac\u0131n\u0131n da kar\u015f\u0131land\u0131\u011f\u0131 4 Eyl\u00fcl Baraj\u0131, son y\u0131llarda istenilen seviyede kar ve ya\u011fmur ya\u011fmay\u0131nca neredeyse kuruma noktas\u0131na geldi. ,Baraj sular\u0131 \u00e7ekilince sular alt\u0131nda kalan Kolluca k\u00f6y\u00fcn\u00fcn eski mezarl\u0131\u011f\u0131 g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131. Y\u0131llard\u0131r su alt\u0131nda kalan mezarlardan geriye sadece kal\u0131nt\u0131lar\u0131 kald\u0131. Su alt\u0131nda bulundu\u011fu i\u00e7in k\u00f6y mezarl\u0131\u011f\u0131na yakla\u015famayan k\u00f6yl\u00fcler, y\u0131llar sonra mezarl\u0131\u011f\u0131n yeniden su y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kmas\u0131 ile yak\u0131nlar\u0131n\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 ziyaret ederek dua okudular.,4 Eyl\u00fcl K\u00f6y\u00fc Muhtar\u0131 Ali Pek, baraj\u0131n art\u0131k son saatlerini ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, \u201cBaraj 2002\u2019de tamamlanarak su tutmaya ba\u015flad\u0131. Ge\u00e7en senelere kadar buradan kent merkezine su veriliyordu. Son d\u00f6nemlerdeki kurakl\u0131k nedeniyle baraj\u0131n suyu \u00e7ekildi. \u00c7\u00fcnk\u00fc \u00e7ok ya\u011f\u0131\u015f almad\u0131. ,Sivas'ta 4 Eyl\u00fcl Baraj\u0131 kurakl\u0131k alarm\u0131 veriyor. Baraj sular\u0131 yakla\u015f\u0131k 50 metre \u00e7ekilirken, sular alt\u0131nda kalan k\u00f6y\u00fcn eski mezarl\u0131\u011f\u0131 da g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,Kolluca k\u00f6y\u00fc sakinlerinden Turan Yener, ge\u00e7mi\u015fte yakla\u015famad\u0131klar\u0131 mezarl\u0131\u011fa \u015fimdilerde sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle yakla\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 belirterek, \u201cBu sene ya\u011f\u0131\u015f olmad\u0131\u011f\u0131ndan dolay\u0131 su \u00e7ok d\u00fc\u015ft\u00fc. Bu mevsimde kar olmas\u0131 laz\u0131md\u0131. Bizim burada eskiden 1-2 metre kar olurdu. Bu sene kurakl\u0131ktan dolay\u0131 kar ve ya\u011fmur ya\u011fmad\u0131., Bu nedenle baraj\u0131n suyu d\u00fc\u015ft\u00fc. Baraj dolu oldu\u011fu zaman bu mezarl\u0131k tamamen suyun i\u00e7erisinde kalm\u0131\u015ft\u0131. \u015eu anda g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc gibi mezarl\u0131kta geziniyoruz. Akrabalar\u0131m\u0131z, yak\u0131nlar\u0131m\u0131z burada yat\u0131yor. Dua ettik. Su varken buraya gelemedi\u011fimiz i\u00e7in yukardan duam\u0131z\u0131 okuyorduk\u201d diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA,Bizim bu baraj\u0131n as\u0131l kayna\u011f\u0131 da ya\u011fmur ve kar sular\u0131yla. Baraj art\u0131k son saatlerini ya\u015f\u0131yor. \u015eu andaki mevcut su \u00e7ok az bir su. \u015eu an suyun 50 metre civar\u0131nda bir d\u00fc\u015f\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc var. Biz 50 diye tahmin ediyoruz ama 50\u2019den daha fazla olabilir\u201d dedi.