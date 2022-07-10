Usta sanatçının yürek burkan bayram anısı... "O gün çok ağlamıştım"

Babas\u0131n\u0131 16 ya\u015f\u0131ndayken kaybeden Ko\u00e7yi\u011fit'in o an\u0131s\u0131 y\u00fcrek burktu.,Kurban Bayram\u0131\u2019n\u0131 ailesiyle birlikte ge\u00e7iren \r\nYe\u015fil\u00e7am\u2019\u0131n unutulmaz isimlerinden H\u00fclya Ko\u00e7yi\u011fit, Y\u00fcrek Burkan bir bayram an\u0131s\u0131n\u0131 Sabah gazetesine anlatt\u0131. \r\n,Y\u0131llar \u00f6ncesinin bayramlar\u0131n\u0131 hat\u0131rlamak kimini h\u00fcz\u00fcnlendirirken, kimini ise g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor. \u00dcnl\u00fclerden de pe\u015f pe\u015fe bayrama dair payla\u015f\u0131mlar geliyor. ,\u201cBabam\u0131 kaybetti\u011fimiz zaman 16 ya\u015f\u0131ndayd\u0131m. Vefat\u0131ndan sonra ilk bayramda babam\u0131 karde\u015flerimle beraber mezar\u0131nda ziyaret etmi\u015ftik. Kabri ba\u015f\u0131na giderken bir buket \u00e7i\u00e7ek g\u00f6t\u00fcrm\u00fc\u015ft\u00fcm.\u201d,\u201cBenim gibi ailesinden birini kaybeden di\u011fer \u00e7ocuklarla \u00e7ok daha yak\u0131n bir empati kurmu\u015ftum.\u201d,\u201cHer bayram beni ve karde\u015flerimi mutlu etmek i\u00e7in hediyeler alan babama bu sefer ben bir buket \u00e7i\u00e7ekle gidebilmi\u015ftim.\u201d,\u201cO g\u00fcn bana \u00e7ok dokunmu\u015ftu, \u00e7ok a\u011flam\u0131\u015ft\u0131m.\u201d