Uydu görüntüsü ortaya çıktı! 64 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başladığı ilk günden beri Kiev'e ulaştırmaya çalıştırdığı 64 kilometrelik askeri araç konvoyuyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.