Uydu görüntüsü ortaya çıktı! 67 kilometrelik Rus konvoyu dağıldı

.,..,ABD'li Maxar Technologies \u015firketinin payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerine g\u00f6re, z\u0131rhl\u0131 ara\u00e7lar, tanklar, toplar ve di\u011fer lojistik ara\u00e7lardan olu\u015fan konvoy \u00f6nce da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131 ard\u0131ndan yeniden konu\u015fland\u0131r\u0131ld\u0131 fakat bu kez farkl\u0131 bir b\u00f6lgede yer ald\u0131.\r\n,Antonov havaliman\u0131n\u0131n kuzeyindeki konvoy unsurlar\u0131n\u0131n, yak\u0131nlardaki at\u0131\u015f pozisyonlar\u0131nda \u00e7ekilen top\u00e7u ob\u00fcsleriyle birlikte Lubyanka yak\u0131nlar\u0131nda yeniden konumland\u0131\u011f\u0131 uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinde g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n,Daha \u00f6nce Rus ordusunun Ukrayna\u2019n\u0131n ba\u015fkenti Kiev\u2019e yapt\u0131\u011f\u0131 askeri sevkiyat\u0131n uydu g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerde 64 kilometrelik konvoyun yak\u0131t ve g\u0131da sorunu nedeniyle durdu\u011fu vurgulanm\u0131\u015ft\u0131.\r\n,\u0130\u015fte 64 kilometrelik askeri konvoydan di\u011fer g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler...\r\n,Putin'in emriyle ilerleyen kare harekat\u0131na ba\u011fl\u0131 ekibin son uydu foto\u011fraflar\u0131 ger\u00e7e\u011fi ortaya \u00e7\u0131kard\u0131.,Rusya'n\u0131n Ukrayna'y\u0131 i\u015fgale ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 ilk g\u00fcnden beri Kiev'e ula\u015ft\u0131rmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131rd\u0131\u011f\u0131 64 kilometrelik askeri ara\u00e7 konvoyuyla ilgili yeni bilgiler ortaya \u00e7\u0131kmaya devam ediyor. ,Son olarak Kiev'in kuzeybat\u0131s\u0131ndaki Antonov havaliman\u0131 yak\u0131nlar\u0131nda oldu\u011fu tespit edilen askeri konvoyun \u00e7evre kasabalara da\u011f\u0131t\u0131ld\u0131\u011f\u0131 ve s\u00f6z konusu b\u00f6lgelerde yeniden konu\u015fland\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131 belirtildi.\r\n,Yetkililer birli\u011fin yeni bir taktik de\u011ferlendirmesi i\u00e7in de durmu\u015f olabilece\u011fini s\u00f6ylemi\u015f, ABD merkezli teknoloji \u015firketi Maxar Rus konvoyunun Kiev'in eteklerine yerle\u015fti\u011fi belirtmi\u015fti.\r\n