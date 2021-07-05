<p><span style="color:#000000">Vatanda\u015flar kafes i\u00e7erisine al\u0131nan iguanay\u0131 yak\u0131ndan g\u00f6rebilmek i\u00e7in birbirleriyle yar\u0131\u015ft\u0131. \u0130guana, Milas Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince Ayd\u0131n\u2019\u0131n Nazilli il\u00e7esindeki hayvanat bah\u00e7esine g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Hayvan\u0131n b\u00f6lgedeki bir evden ka\u00e7t\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcl\u00fcyor.<\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="color:#000000">\u0130hbar \u00fczerine Milas Milli Parklar M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ve Bodrum Belediyesi g\u00f6revlileri b\u00f6lgeye geldi. G\u00f6revliler, s\u0131r\u0131k, kep\u00e7e ve a\u011flarla dut a\u011fac\u0131ndaki hayvan\u0131 kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. \u0130guana korkuyla \u00f6nce zeytin a\u011fac\u0131na ard\u0131ndan yan taraftaki \u00e7am a\u011fac\u0131na ge\u00e7ti. Bunun \u00fczerine Bodrum Belediyesi g\u00f6revlisi, \u00e7am a\u011fac\u0131na \u00e7\u0131kt\u0131. G\u00f6revliler ve vatanda\u015flar, uzun u\u011fra\u015flar sonucu hayvan\u0131 \u00e7am a\u011fac\u0131n\u0131n dal\u0131ndan al\u0131p kafese koydu.<\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="color:#000000">Egzotik kertenkele t\u00fcr\u00fc olan yakla\u015f\u0131k bir metre uzunlu\u011fundaki iguana, Yah\u015fi Mahallesi\u2019ndeki bah\u00e7e i\u00e7erisindeki bir eve geldi. Evdeki kanepe \u00fczerinde uyuyan 73 ya\u015f\u0131ndaki Saadet Ayaz, uyand\u0131\u011f\u0131nda iguana ile kar\u015f\u0131la\u015f\u0131nca k\u0131sa s\u00fcreli \u015fok ya\u015fad\u0131.<\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="color:#000000">\u0130smail \u00d6zyer adl\u0131 ba\u015fka bir vatanda\u015f da hayvan\u0131 merak ettiklerini ifade ederek \u201cBu hayvan yapt\u0131\u011f\u0131m\u0131z ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re iguana gibi duruyor. Tam net bilmiyoruz. Sald\u0131r\u0131yor mu, ne yap\u0131yor, onu da bilmiyoruz. Daha \u00f6nce burada b\u00f6yle bir hayvan g\u00f6rmedik. Hayvanat bah\u00e7esinde g\u00f6rd\u00fck\u201d \u015feklinde konu\u015ftu.\r\nSami Eri\u015f adl\u0131 mahalle sakini de \u201cTuhaf bir hayvan, daha \u00f6nce g\u00f6rmedim. Hayvan a\u011fac\u0131n ba\u015f\u0131ndan inmiyor, korkuyor hayvan. Bizden korkuyor, ne yaps\u0131n. De\u011fi\u015fik bir hayvan\u201d dedi.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Ayaz\u2019\u0131 g\u00f6ren iguana korkarak ka\u00e7\u0131p bah\u00e7edeki a\u011faca t\u0131rmand\u0131. Uzun s\u00fcre a\u011fac\u0131n dal\u0131nda bekleyen hayvan, birka\u00e7 deneme yapsa da a\u015fa\u011f\u0131 inemedi. Olay\u0131 duyan b\u00f6lge sakinleri de a\u011fac\u0131n alt\u0131nda topland\u0131. Mahalleli cep telefonlar\u0131 ile ilk defa g\u00f6rd\u00fckleri hayvan\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclemeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131.<\/span><\/p>\r\n\r\n, <p><span style="color:#000000">Mu\u011fla\u2019n\u0131n Bodrum il\u00e7esinde 73 ya\u015f\u0131ndaki Saadet Ayaz, uyand\u0131\u011f\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 manzara ile \u015foku ya\u015fad\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">\u0130guanay\u0131 nas\u0131l g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Saadet Ayaz, \u201c\u015eurada yat\u0131yordum, g\u00f6r\u00fcnce hemen karde\u015fime ba\u011f\u0131rd\u0131m. Kom\u015fumuz Zeynep\u2019e de haber verdim. S\u00fcr\u00fcnerek buradan gitti, a\u011faca \u00e7\u0131kt\u0131. Daha \u00f6nce b\u00f6yle bir hayvan g\u00f6rmedim. \u0130lk defa g\u00f6r\u00fcyorum\u201d diye konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n\r\n