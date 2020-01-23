Uyumadan önce yastığınızın altına koyun! Etkisi inanılmaz

Tabii ki bu problemler i\u00e7in medikal \u00e7\u00f6z\u00fcmler var elbette ama herkesin banyosunda bulunan bir kal\u0131p sabun da bu problemlerinize \u00e7are olabilir.,Gece daha rahat uyumak i\u00e7in \u00e7\u00f6z\u00fcm: Sabun \r\nBir kal\u0131p kokulu bir banyo sabununu yata\u011f\u0131n\u0131z\u0131n i\u00e7ine koyarsan\u0131z bacak a\u011fr\u0131n\u0131z\u0131n rahatlamas\u0131na fayda sa\u011flar. \u00c7\u00fcnk\u00fc sabundaki u\u00e7ucu ya\u011flar aromaterapi etkisine sahiptir ve v\u00fccudun gev\u015femesini sa\u011flar.,MAGNEZYUM EKS\u0130KL\u0130\u011e\u0130N\u0130 G\u0130DER\u0130YOR\r\n \r\nSabun bar\u0131ndaki magnezyum s\u00fclfat v\u00fccudumuzun ihtiyac\u0131 olan magnezyum eksikli\u011fini giderir. Ayr\u0131ca bu durum plasebo etkisi g\u00f6sterir. Plasebo etkisi ise farmakodinamik etkisi veya tedaviye y\u00f6nelik \u00f6zg\u00fcl bir \u00f6zelli\u011fi olmayan fakat hastan\u0131n etkisine inand\u0131\u011f\u0131 bir tedavi ile elde edilen sonu\u00e7 i\u00e7in kullan\u0131lan bir kavramd\u0131r.,V\u00dcCUT A\u011eRILARINIZI \u00d6NEMSEY\u0130N\r\n \r\nV\u00fccudunuzdaki a\u011fr\u0131lar\u0131 \u00f6nemseyin ve mutlaka bir doktor konyrol\u00fcne gidin. A\u011fr\u0131lar\u0131m\u0131z\u0131 dindirmek i\u00e7in farkl\u0131 \u00e7\u00f6z\u00fcmler bulsak da sorunun tespiti i\u00e7in bir t\u0131p uzman\u0131 taraf\u0131ndan ele al\u0131nmal\u0131d\u0131r, bu nedenle \u00f6nemli bir t\u0131bbi sorunu ba\u011f\u0131ms\u0131z olarak evde tedavi etmeye kalk\u0131\u015fmadan \u00f6nce sa\u011fl\u0131k uzman\u0131n\u0131za dan\u0131\u015f\u0131n.,Ancak ilaca bir alternatif ar\u0131yorsan\u0131z, lavanta veya di\u011fer u\u00e7ucu ya\u011flar, kokulu sabunlar gece bacak a\u011fr\u0131n\u0131z i\u00e7in basit ve uygun maliyetli bir \u00e7\u00f6z\u00fcm olabilir.,YASTI\u011eINIZIN ALTINA SABUN KOYMAK UYUMANIZA YARDIMCI OLAB\u0130L\u0130R\r\n\r\nKendinizi yata\u011fa atmadan \u00f6nce yast\u0131klar\u0131n\u0131z\u0131n alt\u0131na bir kal\u0131p sabun koyun. Bu i\u015flem uzun y\u0131llar boyunca yap\u0131ld\u0131 ve yap\u0131lmaya devam ediyor. Bu y\u00f6ntem ile uyku problemlerinizi, gece s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131z\u0131 \u00e7\u00f6zebilece\u011finizi s\u00f6yleyen bir\u00e7ok uzman bulunmakta.,Dr. Mehmet \u00d6z'\u00fcn 2010 y\u0131l\u0131nda yay\u0131nlanan TV program\u0131nda Dr. \u00d6z, programda huzursuz bacak sendromu i\u00e7in lavanta sabununu bir ev \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc olarak \u00f6nermi\u015fti. \u201cBunun \u00e7\u0131lg\u0131nca geldi\u011fini biliyorum. \u0130nsanlar eskiden bu \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc kulland\u0131\u011f\u0131nda daha rahat uyuyordu\u201d dedi. Dr. Oz, lavantan\u0131n veya herhangi bir sabun kal\u0131b\u0131n\u0131n yast\u0131\u011f\u0131n alt\u0131na yerle\u015ftirilmesinin rahatlat\u0131c\u0131 bir etkisinin oldu\u011funu ve \u00e7ok yarar sa\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor.,E\u015eEK SABUNUNUN C\u0130LDE FAYDALARI NELERD\u0130R?\r\n \r\nBol miktarda A , B1, B2, C ve E vitamini, y\u00fcksek oranda magnezyum, kalsiyum, potasyum, fosfor, \u00e7inko, sodyum i\u00e7eren e\u015fek s\u00fct\u00fcnden yap\u0131lan e\u015fek s\u00fct\u00fc sabununun cilde ve sa\u00e7a faydalar\u0131 nelerdir?,E\u015fek s\u00fct\u00fc sabunu ya\u015flanman\u0131n etkilerini geciktirerek gen\u00e7 bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm sa\u011flar.\r\nSiyah nokta, akne ve sivilce olu\u015fumunu engeller.\r\nCilt kararmalar\u0131 ve cilt lekelerini \u00f6nler.\r\nCilde parlakl\u0131k verir.\r\nCildin nem oran\u0131n\u0131 dengeler.\r\nH\u00fccre yenileyici \u00f6zelli\u011fi sayesinde sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir cilt g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fc sa\u011flar.\r\nG\u00f6zeneklerin hava almas\u0131n\u0131 sa\u011flar.\r\nDo\u011fal bir peeling etkisi olu\u015fturarak ciltteki \u00f6l\u00fc derileri temizler.\r\nD\u00fczenli olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda cilt beyazlat\u0131c\u0131 etkisi vard\u0131r.\r\nSedef, egzama gibi bir\u00e7ok cilt sorununu e\u015fek s\u00fct\u00fc sabunu ile do\u011fal yoldan \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturabilirsiniz.,E\u015eEK S\u00dcT\u00dc SABUNUNUN SA\u00c7A FAYDALARI NELERD\u0130R?\r\n \r\nE\u015fek s\u00fct\u00fc sabununun cilde faydas\u0131 oldu\u011fu gibi sa\u00e7a da faydas\u0131 vard\u0131r. Hi\u00e7bir yan etkisi olmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in rahatl\u0131kla sa\u00e7\u0131n\u0131za ve v\u00fccudunuza da kullanabilirsiniz. D\u00fczenli olarak kulland\u0131\u011f\u0131n\u0131zda sa\u00e7 sorunlar\u0131n\u0131z k\u0131sa s\u00fcrede ortadan kalkacakt\u0131r.,Sa\u00e7 k\u00f6klerini g\u00fc\u00e7lendirir.\r\nSa\u00e7lar\u0131n sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve h\u0131zl\u0131 uzamas\u0131n\u0131 sa\u011flar.\r\nSa\u00e7 derisinde olu\u015fan ka\u015f\u0131nt\u0131, deri d\u00f6k\u00fcnt\u00fcs\u00fc ve kepek gibi problemlerin giderilmesinde yard\u0131mc\u0131d\u0131r.\r\nSa\u00e7 derisi ve sa\u00e7 tellerinin nemlenmesini sa\u011flar.\r\nSa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmesine iyi gelir.,\u00d6zellikle k\u0131\u015f\u0131n kuruyan cilde iyi gelen e\u015fek s\u00fct\u00fc sabunu cildi so\u011fuktan ve g\u00fcne\u015fin zararl\u0131 etkilerinden korur. K\u0131\u015f\u0131n cildi nemlendirdi\u011fi i\u00e7in cildin daha g\u00fczel g\u00f6r\u00fcnmesini sa\u011flar.,E\u015eEK S\u00dcT\u00dc SABUNU NASIL KULLANILIR?\r\n \r\nE\u015fek s\u00fct\u00fc sabununu d\u00fczenli olarak sabah, \u00f6\u011fle ve ak\u015fam olmak \u00fczere g\u00fcnde 3 defa uygulay\u0131n. Cildinizi k\u00f6p