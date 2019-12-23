Uyuz’u uyuz eden köy

Uyuz, yaz-k\u0131\u015f girilebilen Uyuz g\u00f6l\u00fc sayesinde, Sivas\u2019\u0131n G\u00fcm\u00fc\u015fdere k\u00f6y\u00fcne giremiyor.,T\u00fcrkiye\u2019de artan uyuz vakalar\u0131 ve ila\u00e7lar\u0131n yetersiz kal\u0131\u015f\u0131 vatanda\u015flar\u0131 endi\u015felendirirken Sivas\u2019ta uyuz ve egzama rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131n\u0131n gidemedi\u011fi G\u00fcm\u00fc\u015fdere k\u00f6y\u00fc, adeta uyuzu uyuz ediyor. K\u00f6y s\u0131n\u0131rlar\u0131 i\u00e7erisinde yer alan Uyuz g\u00f6l\u00fc, Yaz-K\u0131\u015f uyuz ve egzama hastalar\u0131n\u0131n u\u011frak noktas\u0131., T\u00fcrkiye\u2019nin bir\u00e7ok yerinden ve yurt d\u0131\u015f\u0131ndan g\u00f6le gelen hastalar \u015fifa bulup k\u00f6yden ayr\u0131l\u0131yor. Zeminden \u00e7\u0131kan g\u00f6l suyu Yaz - K\u0131\u015f ayn\u0131 s\u0131cakl\u0131kta oldu\u011funu i\u00e7in s\u0131f\u0131r\u0131n alt\u0131ndaki hava s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131na ra\u011fmen, \u00f6zellikle \u00e7ocuklar g\u00f6lde y\u00fczerek hem e\u011fleniyor hem de \u015fifa buluyor.\r\n,K\u00f6y Muhtar\u0131 Mert Kurt, k\u00f6ylerinde bir tek uyuz vakas\u0131 dahi bulunmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek, \u201cUyuz ve egzama rahats\u0131zl\u0131klar\u0131 bizim k\u00f6ye hi\u00e7 girmedi., Biz yaz-k\u0131\u015f \u015fifa bulmak i\u00e7in bu g\u00f6le gireriz. Kad\u0131nlar ve \u00e7ocuklar da girer. \u015eifa bulmak i\u00e7in yurt d\u0131\u015f\u0131ndan gelenler var. Hasta olarak gelenler \u015fifa bulup ayr\u0131l\u0131yor.,Kurt, g\u00f6lde bilimsel \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirtip, \u00e7evresinin d\u00fczenlenerek g\u00f6l\u00fcn sa\u011fl\u0131k turizmine kazand\u0131r\u0131lmas\u0131n\u0131 istediklerini dile getirdi.\r\n, Son g\u00fcnlerde uyuz vakalar\u0131n\u0131n artt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyduk. Hastalar k\u00f6y\u00fcm\u00fcze gelip \u015fifa bulabilir\u201d dedi.\r\n