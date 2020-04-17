Uzay istasyonunda koronavirüs alarmı! Pozitif çıktı

Ilk olarak 2019\u2019un son g\u00fcnlerinde \u00c7in\u2019in Wuhan kentinde ortaya \u00e7\u0131kan ve bug\u00fcn k\u00fcresel bir salg\u0131na d\u00f6n\u00fc\u015fen koronavir\u00fcsten etkilenmeyen \u00fclke neredeyse kalmad\u0131.,2 milyondan fazla ki\u015fiye bula\u015fan ve 140 binin \u00fczerinde ki\u015finin hayat\u0131na mal olan salg\u0131n esnas\u0131nda bulunulacak en g\u00fcvenli yer gezegenimizin y\u00f6r\u00fcngeside bulunan Uluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu (ISS) olarak belirtiliyordu.,Ancak \u0130ngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere g\u00f6re uzay istasyonunda koronavir\u00fcs endi\u015fesi ya\u015fan\u0131yor. Zira yery\u00fcz\u00fcnden istasyona g\u00f6nderilen uzay arac\u0131n\u0131n f\u0131rlat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede bir Rus yetkilinin koronavir\u00fcs test pozitif \u00e7\u0131kt\u0131. ,9 Nisan\u2019daki u\u00e7u\u015f \u00f6ncesi Mirkin\u2019in sosyal mesafe kurallar\u0131n\u0131 hi\u00e7e sayarak astronotlar ile yak\u0131n temasta bulunmas\u0131 bu olas\u0131l\u0131\u011f\u0131 bir hayli y\u00fckseltiyor.\r\n\r\nDaha \u00f6nce konu ile ilgili ABD\u2019de yap\u0131lan bir ara\u015ft\u0131rmada ISS\u2019nin salg\u0131na kar\u015f\u0131 en g\u00fcvenli yer oldu\u011fu bilgisinin alt\u0131 \u00e7izilmi\u015fti. Bunun sebebi ise uygulanan kat\u0131 kurallar olarak g\u00f6sterilmi\u015fti.,ABD\u2019de bulunan Colorado Boulder \u00dcniversitesi'ndeki BioServe Uzay Teknolojileri'nde ara\u015ft\u0131rmac\u0131 Luis Zea, uygulad\u0131klar\u0131 kontrollerin herhangi bir salg\u0131n\u0131n ger\u00e7ekle\u015fmesini engelledi\u011fini s\u00f6ylemi\u015fti.\r\n\r\nEkibin ISS\u2019ye g\u00f6nderilmeden \u00f6nce karantinaya al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve muhtemel belirtiler i\u00e7in tetkik edilip \u00e7e\u015fitli testlere tabi tutuldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen bilim insan\u0131 \u201cUluslararas\u0131 Uzay \u0130stasyonu muhtemelen en g\u00fcvenli yerlerden biri\u201d demi\u015fti. (NTV),Ayn\u0131 habere g\u00f6re astronotlar\u0131n ISS\u2019ye gitmek i\u00e7in bulunduklar\u0131 Kazakistan\u2019daki tesiste bulunan Evgeniy Mikrin\u2019in koronavir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131 vir\u00fcs\u00fcn astronotlara da bula\u015fm\u0131\u015f olma ihtimalini g\u00fcndeme getirdi.