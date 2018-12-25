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Uzaydan Dünya'ya gönderilen müthiş NASA görüntüleri
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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun çektiği fotoğraflar Dünya'ya bakışımızı değiştirecek türden. Hele biri var ki İstanbulluları epey şaşırtacak! İşte Dünya'yı bambaşka boyutuyla karşımıza getiren o müthiş uydu fotoğrafları...
San Francisco Körfezi (ABD)
Uydudan İstanbul ve Marmara'nın ikiz kardeşi gibi görünüyor!