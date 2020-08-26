Uzaydan gelen gizemli sinyal 157 gün sonra tekrar etti

2012 y\u0131l\u0131nda ke\u015ffedilen ve uzaydan gelen \u2018FRB 121102 isimli sinyal de bu gizemli bulgulardan bir tanesi.\r\n\r\n,\u0130ngiliz bilim insanlar\u0131, \u2018FRB 121102\u2019 isimli h\u0131zl\u0131 radyo patlamas\u0131 (FRB) sinyalinin 157 g\u00fcnl\u00fck bir d\u00f6ng\u00fcye sahip oldu\u011funu daha \u00f6nce a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,3 milyar \u0131\u015f\u0131k y\u0131l\u0131 uzakl\u0131ktaki c\u00fcce bir g\u00f6k adadan geldi\u011fi belirlenen sinyalin nas\u0131l ortaya \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131na dair hen\u00fcz kesin bir sonuca ula\u015f\u0131lamad\u0131.\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, son defa sinyal ald\u0131ktan tam 157 g\u00fcn sonra ayn\u0131 b\u00f6lgeden gelen sinyalleri tespit ederek d\u00f6ng\u00fcn\u00fcn varl\u0131\u011f\u0131n\u0131 bir kez daha kan\u0131tlad\u0131.\r\n\r\n,Son yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fma ile, \u2018FRB 121102\u2019 isimli h\u0131zl\u0131 radyo patlamas\u0131 (FRB) sinyalinin 157 g\u00fcnl\u00fck bir d\u00f6ng\u00fcye sahip oldu\u011fu bir kez daha netlik kazand\u0131.\r\n\r\n,Bilim insanlar\u0131, sinyalin kayna\u011f\u0131n\u0131 bulamay\u0131nca baz\u0131 komplo teorileri de ortaya \u00e7\u0131kmaya ba\u015flad\u0131.\r\n\r\n,Baz\u0131 uzay merakl\u0131lar\u0131, bu patlamalar\u0131n uzayl\u0131 teknolojisinden geldi\u011fini \u00f6ne s\u00fcr\u00fcyor.\r\n\r\n,Baz\u0131 merakl\u0131lar ise y\u0131ld\u0131zlar\u0131n \u00e7arp\u0131\u015fmas\u0131 sonucu bu \u015fekilde sinyal olu\u015fabilece\u011fine inan\u0131yor.\r\n\r\n,Manchester \u00dcniversitesi\u2019nde g\u00f6rev alan ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar, s\u00f6z konusu sinyalin b\u00fcy\u00fck bir y\u0131ld\u0131z\u0131n, bir n\u00f6tron y\u0131ld\u0131z\u0131n\u0131n veya bir kara deli\u011fin y\u00f6r\u00fcnge hareketlerinin bir sonucu olabilece\u011fini s\u00f6yl\u00fcyor.\r\n\r\n,Sinyalin kayna\u011f\u0131n\u0131 hala bulamayan bilim insanlar\u0131, \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na devam ediyor.\r\n\r\n,.