Üzerinde yüzlerce yavrusunu taşıyor

Tarlada \u00e7al\u0131\u015fanlar fark etti, \u00f6nce korktular.. Ger\u00e7e\u011fi \u00f6\u011frenince \u015fa\u015f\u0131rd\u0131lar!,Mersin'in Erdemli il\u00e7esinde y\u00fczlerce yavrusunu \u00fczerinde ta\u015f\u0131yan \u00f6r\u00fcmcek g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi. Tarlada \u00e7al\u0131\u015fanlar emsallerinden daha b\u00fcy\u00fck \u00f6r\u00fcmce\u011fi ilk g\u00f6rd\u00fcklerinde korktu ancak, dikkatlice bak\u0131nca \u00f6r\u00fcmce\u011fin \u00fczerindeki y\u00fczlerce yavruyu fark ederek anne \u00f6r\u00fcmce\u011fi ilgiyle izlediler.,Erdemli il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Karayakup Mahallesi Oluk\u00f6n\u00fc mevkisinde tarlada \u00e7al\u0131\u015fanlar toprak ve \u00e7imlerin aras\u0131nda emsallerinden yakla\u015f\u0131k 3 kat daha b\u00fcy\u00fck bir \u00f6r\u00fcmce\u011fin hareket etti\u011fini fark etti. \u0130lk g\u00f6rd\u00fcklerinde korku ya\u015fayan k\u00f6yl\u00fcler izlemeye devam ettikleri \u00f6r\u00fcmce\u011fin \u00fczerinde y\u00fczlerce yavrusunu ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6r\u00fcnce b\u00fcy\u00fck \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131k ya\u015fad\u0131. K\u00f6yl\u00fcler ilgin\u00e7 \u00f6r\u00fcmcek ve \u00fczerinde ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 yavrular\u0131 cep telefonlar\u0131yla kaydedip bir veteriner hekimden bilgi ald\u0131. \u00d6r\u00fcmce\u011fin yavrular\u0131n\u0131 \u00e7evreye adapte oluncaya kadar \u00fczerinde ta\u015f\u0131yaca\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenen k\u00f6yl\u00fcler \u00f6r\u00fcmce\u011fi do\u011faya b\u0131rakt\u0131.\r\n,Kurt \u00f6r\u00fcmceklerinde annelik duygusunun g\u00fc\u00e7l\u00fc oldu\u011funu ifade eden \u00d6nem, "Bu ebeveynlik yani annelik \u00f6zelli\u011fi \u00f6n planda olmas\u0131yla tan\u0131nan bir \u00f6r\u00fcmcek. Yakla\u015f\u0131k 3-4 g\u00fcn s\u00fcreyle belki bu s\u00fcre biraz daha uzun olabilir, yavrular\u0131 do\u011faya adapte olana kadar s\u0131rt\u0131nda gezdirir. Ve yava\u015f yava\u015f bunlar\u0131 do\u011faya b\u0131rak\u0131r. Bu \u00f6zelli\u011finden dolay\u0131 ara\u015ft\u0131r\u0131lan, \u00e7ok derin ara\u015ft\u0131rmalara konu olan bir \u00f6r\u00fcmcek cinsi" diye konu\u015ftu.\r\n,Kurt \u00f6r\u00fcmcekleri avlar\u0131n\u0131 kurt gibi takip ettikleri i\u00e7in bu adla an\u0131l\u0131yor. Sald\u0131rgan olarak de\u011ferlendirilmeseler de kendilerini savunmak i\u00e7in \u0131s\u0131rabildikleri biliniyor.\r\n