Uzman İslam Memiş, dolar ve altın için son alım fırsatını açıkladı

Memi\u015f, Fed\u2019in 2023 y\u0131l\u0131nda faiz indirimlerine ba\u015flayabilece\u011fine dikkat \u00e7ekerek \u201c2023\u2019de 2022 y\u0131l\u0131n\u0131n ters senaryosunu g\u00f6rebiliriz. \u00c7\u00fcnk\u00fc Fed faiz art\u0131rarak enflasyonun \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilemeyece\u011fini g\u00f6rd\u00fc\u201d dedi.,ABD Merkez Bankas\u0131 Fed'in 75 baz puan art\u0131r\u0131ma gitmesinin ard\u0131ndan k\u00fcresel piyasalarda dolar endeki gerilerken alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f gibi de\u011ferli emtialar ise y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7ti. ,Borsa taraf\u0131ndaki toparlanmalar\u0131n devam edece\u011fine dikkat \u00e7eken Memi\u015f, \u201cA\u011fustos ay\u0131n\u0131 son bir \u015fans olarak g\u00f6r\u00fcyorum. D\u00f6viz ve alt\u0131n borcu olan bu f\u0131rsat\u0131 de\u011ferlendirsin\u201d dedi. ,Bu geli\u015fmelerin ard\u0131ndan alt\u0131n ve dolarda gidi\u015fat\u0131n nas\u0131l olaca\u011f\u0131n\u0131 merak eden vatanda\u015flara, Ekonomi ve Para Piyasalar\u0131 Uzman\u0131 \u0130slam Memi\u015f'ten \u00f6nemli bir tavsiye geldi. \u0130slam Memi\u015f, dolar ve alt\u0131n i\u00e7in son al\u0131m f\u0131rsat\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Fed\u2019in d\u00fcn ak\u015fam 75 baz puanl\u0131k faiz art\u0131r\u0131m\u0131na gitmesinin piyasalar \u00fczerine etkisini de\u011ferlendiren Memi\u015f, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n\u201c\u00d6zellikle emtia fiyatlar\u0131n\u0131n \u00fczerinde olumlu etkisi oldu. Alt\u0131n\u0131n ons fiyat\u0131 1.745 dolar, g\u00fcm\u00fc\u015f\u00fcn ons fiyat\u0131 19,41 dolar seviyesine kadar y\u00fckseldi. Bitcoin ise 22 bin 909 dolar seviyesinde. Bitcoin\u2019de 24 bin dolar direncini takip etmeye \u00e7al\u0131\u015f\u0131yoruz. Dolar endeksinde ise 106 seviyesine kadar bir gerileme var, toplant\u0131 \u00f6ncesi 107 seviyesindeydi.\r\n\r\n Fed faiz karar\u0131 toplant\u0131 \u00f6ncesinde zaten sat\u0131n al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131, Fed de s\u00fcrpriz yapmad\u0131. Do\u011fal olarak emtia fiyatlar\u0131nda bir toparlanma mevcut.\u201d,Memi\u015f, yat\u0131r\u0131mc\u0131lar\u0131n paralar\u0131n\u0131 korumak i\u00e7in dolar\u0131 tercih etti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izerek \u201cDolar bir yat\u0131r\u0131m arac\u0131 de\u011fildir. Alt\u0131n ve g\u00fcm\u00fc\u015f benim nazar\u0131mda olduk\u00e7a ucuz. Yat\u0131r\u0131mc\u0131lar farkl\u0131 enstr\u00fcmanlara yat\u0131r\u0131m yapmal\u0131, elindeki varl\u0131\u011f\u0131 4\u2019e b\u00f6lmeli\u201d dedi. ,TCMB\u2019nin 2022 ve 2023 y\u0131lsonu enflasyon rakamlar\u0131 \u00f6ng\u00f6r\u00fclerini de\u011ferlendiren \u0130slam Memi\u015f, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi:\r\n\r\n,\u201cEnflasyonla m\u00fccadele kolay olmayacak. Y\u0131lsonunda dolar kurunda yeni ataklar ya\u015fanacak, t\u00fcm d\u00fcnyada y\u0131lsonuna kadar enflasyon y\u00fckselecek. Resesyon fiyatlamas\u0131 daha ba\u015flamad\u0131. \u00d6zellikle g\u0131da krizi ile beraber enflasyonla m\u00fccadele kolay olmayacak.\u201d