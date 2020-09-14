Uzman uyardı, sakın kullanmayın: Koronavirüs riskini 14 kat artırıyor

Uzman uyard\u0131, sak\u0131n kullanmay\u0131n: Koronavir\u00fcs riskini 14 kat art\u0131r\u0131yor... \u0130\u015fte detaylar!,Sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n insan v\u00fccudunun savunma sistemini \u00e7\u00f6kerterek say\u0131s\u0131z hastal\u0131k ve \u00f6l\u00fcmlere zemin haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131n\u0131 vurgulayan Akdur, sigara ve duman\u0131n\u0131n; kanser, kalp damar hastal\u0131klar\u0131 ve koronavir\u00fcsten korunmaya \u00e7ok b\u00fcy\u00fck zararlar verdi\u011fini bildirdi.,Koronavir\u00fcsten korunmada v\u00fccudun ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7l\u00fc olmas\u0131n\u0131n \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funa belirten Akdur, \u015fu uyar\u0131larda bulundu:\r\n"Sigara ve alkol gibi kanser yap\u0131c\u0131 maddeler, v\u00fccudun savunma sistemini \u00e7\u00f6kerterek ki\u015fileri koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 savunmas\u0131z hale getiriyor. Koronavir\u00fcsten korunmada; maske kullan\u0131m\u0131, g\u00fcvenli mesafeye \u00f6zen g\u00f6stermek ve temizli\u011fe dikkat etmek olduk\u00e7a \u00f6nemli. Sigaradan hem aktif hem pasif i\u00e7ici olarak t\u00fcm\u00fcyle ve tamamen uzak durmak da korunma konusunda \u00e7ok \u00e7ok \u00f6nemli. ,Sigara kullanan ki\u015filer, ellerini s\u0131k s\u0131k a\u011f\u0131zlar\u0131na g\u00f6t\u00fcr\u00fcyorlar. Bu durum koronavir\u00fcsten korunmaya b\u00fcy\u00fck zarar veriyor. Evde sigara kullan\u0131m\u0131, pasif i\u00e7ici durumundaki ya\u015fl\u0131 ve kronik sa\u011fl\u0131k sorunu olan ki\u015filer i\u00e7in de \u00e7ok b\u00fcy\u00fck risk ta\u015f\u0131yor. Sigara kullanan ki\u015filer, hem kendi ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemlerine \u00e7ok b\u00fcy\u00fck zararlar veriyor hem de pasif i\u00e7ici durumundaki ev halk\u0131n\u0131n v\u00fccut savunma sistemlerini \u00e7\u00f6kertiyorlar. Sigara kullanan ki\u015fi ve ev halk\u0131 koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 savunmas\u0131z hale geliyor. Sigara duman\u0131, pasif i\u00e7ici durumundaki bebek ve \u00e7ocuklar i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 beraberinde getiriyor. ,Ba\u015fta sigara, elektronik sigara, nargile, puro ve alkolden t\u00fcm\u00fcyle uzak durmak, koronavir\u00fcsten ve bir \u00e7ok hastal\u0131ktan korunma konusunda ya\u015famsal a\u00e7\u0131dan olduk\u00e7a \u00f6nemli. Sigara i\u00e7mek hem sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131 hem de g\u00fcvenli\u011fimizi \u00e7ok olumsuz etkiler. Sigara yang\u0131nlar\u0131n ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131nda en \u00f6nemli nedenlerden biridir. Yatak odas\u0131nda ve yatakta asla sigara i\u00e7ilmemeli.,Piknik, park veya dinlenme alanlar\u0131nda sigara i\u00e7mek, s\u00f6nmemi\u015f ve yanan izmariti atmak yang\u0131nlara yol a\u00e7\u0131yor. Aman dikkat diyorum. L\u00fctfen hem sa\u011fl\u0131\u011f\u0131m\u0131z, hem ailemiz, hem \u00e7ocuklar\u0131m\u0131z, hem de g\u00fcvenli\u011fimiz i\u00e7in sigaradan t\u00fcm\u00fcyle ve tamamen uzak dural\u0131m. ,Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Uzman\u0131 Prof. Dr. Recep Akdur, sigara kullan\u0131m\u0131n\u0131n koronavir\u00fcs riskini 14 kat art\u0131rd\u0131\u011f\u0131na dikkat \u00e7ekerek, sigaradan uzak durman\u0131n vir\u00fcsten korunmak i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu s\u00f6yledi.,Sigaras\u0131z bir T\u00fcrkiye i\u00e7in, Sa\u011fl\u0131k Bakanl\u0131\u011f\u0131m\u0131z\u0131n \u00e7ok k\u0131ymetli ve \u00e7ok \u00f6nemli \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 ve projeleri var. \u00dclkemizi sigaras\u0131z bir gelece\u011fe ta\u015f\u0131yal\u0131m. \u00c7ocuklar\u0131m\u0131za sa\u011fl\u0131kl\u0131 g\u00fcnler ve yar\u0131nlar b\u0131rakal\u0131m.",KAYNAK: \u0130HA