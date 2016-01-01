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DÜNYA
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Rusya mı Ukrayna mı daha güçlü? İşte iki ülkenin askeri güç karşılaştırması
YAŞAM
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Türk öğrenci savaşın ortasında mahsur kaldı
TÜRKİYE
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Zelenski'nin direniş çağrısına anında cevap: Halk askerlik şubelerine akın etti
DÜNYA
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Boris Johnson Ruslara seslendi: Çocuklarınızı kaybedeceksiniz
DÜNYA
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Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 18 ölü
TEKNOLOJİ
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OPPO Find X5 tanıtıldı: Kamerasıyla heyecanlandırdı
EKONOMİ
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Ukrayna-Rusya savaşı Türk markalarını vurdu! Ülkedeki 200 mağaza kapatıldı
SAĞLIK
-
Uzmanı tariflerini verdi: Tatlı krizlerini bastıran yiyecekler
TEKNOLOJİ
-
NASA'nın uzay istasyonunu düşürme planı yeni bir "11 Eylül Olayı" olabilir
GÜNDEM
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Harekat bölgesinden ilk görüntüler!
DÜNYA
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NATO'dan Rusya'ya 'Askerleri çek çağrısı'
DÜNYA
-
Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan'ı alarma geçirdi!
GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya mesajı: Askeri Harekatı reddediyoruz
SAĞLIK
-
Uzmanlar aileleri uyarıyor: Su maymuncuğu tehlikesine dikkat
SPOR
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Mircea Lucescu’dan Putin’e sert tepki: Umarım aptalların başlattığı savaş durur
GÜNDEM
-
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rusya tepkisi: Kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz
DÜNYA
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NATO'dan Rusya'ya kritik hamle
SAĞLIK
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Vertigo nedir, belirtileri, tedavisi – (Her baş dönmesi vertigoya mı işaret?)
TÜRKİYE
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Beştepe'de güvenlik zirvesi! Gündem Rusya-Ukrayna savaşı
DÜNYA
-
Ukrayna halkı, şehri terk etmeye başladı
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Uzmanı tariflerini verdi: Tatlı krizlerini bastıran yiyecekler
Şeker, uzmanların da dediği gibi bağımlılık yapıyor. O yüzden şekeri bırakmak hiç kolay değil. Ancak şeker isteğini kontrol altına almak mümkün. Peki, ama nasıl?
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