Uzmanı tariflerini verdi: Tatlı krizlerini bastıran yiyecekler

Şeker, uzmanların da dediği gibi bağımlılık yapıyor. O yüzden şekeri bırakmak hiç kolay değil. Ancak şeker isteğini kontrol altına almak mümkün. Peki, ama nasıl?