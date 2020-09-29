Uzmanından açıklama geldi! Altın alacaklar dikkat

Bir\u00e7ok ki\u015fi alt\u0131n almak i\u00e7in do\u011fru zaman m\u0131 diye merak ediyor. ,Uzun s\u00fcre y\u00fckseli\u015f trendinde giden alt\u0131nla ilgili \u00e7ok \u00f6nemli bir a\u00e7\u0131klama geldi.\r\n,UBS Global Wealth Management'\u0131n b\u00f6lgesel ba\u015f yat\u0131r\u0131m yetkilisi Kelvin Tay, CNBC'ye yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirme alt\u0131n alma zaman\u0131 oldu\u011funu savundu.\r\n,"Alt\u0131n\u0131 be\u011feniyoruz, \u00e7\u00fcnk\u00fc alt\u0131n fiyat\u0131n\u0131n y\u0131l sonuna kadar 2 bin dolar\/ons seviyesine ula\u015fmas\u0131 b\u00fcy\u00fck olas\u0131l\u0131k" diye konu\u015fan Tay, alt\u0131n\u0131n ABD se\u00e7imleri ve COVID-19 salg\u0131n\u0131nda istenmeyen geli\u015fmelere kar\u015f\u0131 iyi bir hedge imkan\u0131 sundu\u011funu da vurgulad\u0131,Tay, alt\u0131n fiyat\u0131nda son d\u00f6nemde ya\u015fanan zay\u0131fl\u0131\u011f\u0131n yat\u0131r\u0131mc\u0131lara piyasaya girmeleri i\u00e7in \u00e7ok iyi bir noktay\u0131 temsil etti\u011fini de \u00f6ne s\u00fcrd\u00fc.