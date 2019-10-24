Uzmanından İstanbul depremi açıklaması: 26 Eylül depreminden 10 kat etkili olabilir!
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Prof. Dr. Alper İlki, beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Depreme karşı uyarılarda bulunan İlki, “Yapıların 26 Eylül’de yaşadığımız depremdeki etkilerin mesela 8 ila 10 katı bir etkiye maruz kalması söz konusu olabilir. Bildiğimiz şey şu; bu deprem olursa İstanbul’da pek çok yapının ağar hasar göreceği, belki yıkılacağı, ilk uyarım riski bilmeleri, panik olacak bir şey yok. Yarın deprem olacak anlamına gelmiyor” dedi.