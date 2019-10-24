BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Uzmanından İstanbul depremi açıklaması: 26 Eylül depreminden 10 kat etkili olabilir!

Uzmanından İstanbul depremi açıklaması: 26 Eylül depreminden 10 kat etkili olabilir!
1 / 7

Prof. Dr. Alper İlki, beklenen İstanbul depremine ilişkin açıklamalarda bulundu. Depreme karşı uyarılarda bulunan İlki, “Yapıların 26 Eylül’de yaşadığımız depremdeki etkilerin mesela 8 ila 10 katı bir etkiye maruz kalması söz konusu olabilir. Bildiğimiz şey şu; bu deprem olursa İstanbul’da pek çok yapının ağar hasar göreceği, belki yıkılacağı, ilk uyarım riski bilmeleri, panik olacak bir şey yok. Yarın deprem olacak anlamına gelmiyor” dedi.

Türkiye'de Bugün
Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık
Türkiye'de Bugün
Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Magazin
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
Kurumsal
İhlas Gazetecilik Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy
Sosyal Medya
Facebook
Twitter
Linkedin
Google Plus
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye Internet Tv
Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:11 A/41 Yenibosna-Bahçelievler/ İSTANBUL COPYRIGHT ©İHLAS GAZETECİLİK Danışma Hattı : 444 0 144