Uzmanlar açıkladı! İşte İzmir'deki binaların yıkılma sebebi

\u0130zmir\u2019de depremde baz\u0131 binalar\u0131n y\u0131k\u0131lmas\u0131 baz\u0131lar\u0131n\u0131n da a\u011f\u0131r hasar g\u00f6rmesi hakk\u0131nda uzmarlar a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n,T\u00fcrkiye ve Avrupa Haz\u0131r Beton Birli\u011fi Ba\u015fkan\u0131 Yavuz I\u015f\u0131k konuyla ilgili konu\u015farak, " Bize \u00fcyelerimizden ilk gelen bilgilere g\u00f6re y\u0131k\u0131lan binalar 1999 Marmara Depremi \u00f6ncesindeki deprem y\u00f6netmeli\u011fine g\u00f6re yap\u0131lm\u0131\u015f. Dolay\u0131s\u0131yla beton kalitesi d\u00fc\u015f\u00fck ve nerv\u00fcrs\u00fcz demir donat\u0131s\u0131 kullan\u0131lm\u0131\u015f. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerdeki binalarda da malzemeler y\u0131pranm\u0131\u015f ve eskimi\u015f g\u00f6r\u00fcn\u00fcyor. Ayr\u0131ca depremin tesir etti\u011fi yerler zemin emniyeti bak\u0131m\u0131ndan zay\u0131f. ,T\u00fcrkiye\u2019nin y\u00fczde 70\u2019i deprem tehdidi alt\u0131nda, \u00f6zellikle Ege\u2019de yatay faylar var ve bunlar aktif fay. Biz depremi \u00f6ncesi, esnas\u0131 ve sonras\u0131nda yap\u0131lmas\u0131 gerekenler olmak \u00fczere \u00fc\u00e7 a\u015famada ele al\u0131yoruz. En \u00f6nemlisi deprem \u00f6ncesi al\u0131nacak tedbirdir. Burada da yap\u0131lmas\u0131 gereken \u015fey \u00f6ncelikle bina yap\u0131l\u0131rken zemin et\u00fcd\u00fcn\u00fcn yap\u0131lmas\u0131, zemin mekani\u011finin bilinmesi ve projenin buna g\u00f6re yap\u0131lmas\u0131, kullan\u0131lacak beton ve demirin kalitesi. D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc olarak binalar\u0131n projesine uygun in\u015fa edilmesinin sa\u011flanmas\u0131. Kaliteli haz\u0131r beton ve nerv\u00fcrl\u00fc demir kullan\u0131lmas\u0131 \u00e7ok \u00f6nemli. Deprem insanlar\u0131 \u00f6ld\u00fcrmez, \u00e7\u00fcr\u00fck binalar \u00f6ld\u00fcr\u00fcr. " ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,Eski \u0130n\u015faat M\u00fchendisleri Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Cemal G\u00f6k\u00e7e ise "Deprem y\u00f6netmelikleri dikkate al\u0131nmadan yap\u0131lm\u0131\u015f olmal\u0131 bu binalar. Deprem Y\u00f6netmeli\u011fi\u2019ne g\u00f6re yapmak demek, zemin ko\u015fullar\u0131 dahil olmak \u00fczere yap\u0131 g\u00fcvenli\u011fini etkileyecek t\u00fcm kriterlerin dikkate al\u0131nmas\u0131 demektir. ,Bayrakl\u0131, Bornova\u2019da zemin iyi de\u011fil, dolgu oldu\u011fu s\u00f6yleniyor. Bu \u00f6nemli de\u011fil elbette denizin i\u00e7ine de bina yapabilirsiniz ama zemin et\u00fcd\u00fcn\u00fcn ve mekani\u011finin iyi yap\u0131lmas\u0131 gerekiyor.\r\n\r\n,Yine zemin zemin demeye ba\u015flad\u0131lar. Elbette zemin \u00f6nemlidir. Fakat zemin ko\u015fullar\u0131n\u0131 dikkate al\u0131p yap\u0131n\u0131n di\u011fer ta\u015f\u0131y\u0131c\u0131 \u00f6zelliklerini dikkate almazsan\u0131z o yap\u0131 yine y\u0131k\u0131labilir." dedi.\r\n\r\n