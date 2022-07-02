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Türkiye Gazetesi

Uzmanlar benzin ve motorin fiyatlarında reçeteyi ortaya koyarak düşüş tarihini açıkladılar: 20 liranın altına inecek

Uzmanlar benzin ve motorin fiyatlarında reçeteyi ortaya koyarak düşüş tarihini açıkladılar: 20 liranın altına inecek

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte sert yükselişe geçen Brent petrol rekor üstüne rekor kırmıştı. Brent petroldeki yükseliş ise iç piyasada akaryakıta zam olarak yansımıştı. Motorinin litresi 30 liraları gördü. Uzmanlar ise piyasaları değerlendirerek benzin ve motorin litre fiyatında düşüş tarihini verdi. 100 ve 110 dolar arasında gidip gelen petrolde sadece 55 dolarının rafineri marjı olduğuna dikkat çeken uzmanlar, marjlardan bir miktar feragat edilerek yüzde 10-12’lik indirimin piyasaya yansıyabileceğini dile getirdiler. Eğer böyle olursa benzin ve motorin fiyatları 20 TL’nin aşağına gerileyecek.

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