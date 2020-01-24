Uzmanlar uyardı! Gribe kalkan oluyor, mutlaka tüketin

Yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamaya g\u00f6re, son g\u00fcnlerde giderek artan grip salg\u0131n\u0131 vakalar\u0131 hastanelerin acillerini doldurdu.\r\n\r\nGribe yakalanmamak i\u00e7in \u00f6ncelikle ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin desteklenmesi gerekti\u011fine dikkati \u00e7eken Ye\u015filada, \u00e7\u00f6rekotu, \u0131t\u0131r, nar kabu\u011fu, zencefil, zerde\u00e7al, reishi mantar\u0131 ve propolisin ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminin g\u00fc\u00e7lenmesine yard\u0131mc\u0131 oldu\u011funu kaydetti.,Ye\u015filada, bunlar\u0131n ak\u0131lc\u0131 bir \u015fekilde kullan\u0131lmas\u0131 gereki\u011fini dile getirerek, "Bitkilerle tedavide hem miktar\u0131 hem de neyi ne ile kullanaca\u011f\u0131n\u0131za dikkat etmeniz gerekir. 'Daha fazla al\u0131rsam daha faydal\u0131 olur.' gibi bir d\u00fc\u015f\u00fcnceye kap\u0131lmamak gerekiyor, \u00e7ok ciddi yan etkileri olabilir. K\u0131\u015f boyunca sabahlar\u0131 bir \u00e7ay ka\u015f\u0131\u011f\u0131 \u00e7\u00f6rek otunu toz haline getirip a\u00e7 karn\u0131na yutun. Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini desteklemek i\u00e7in \u00e7oluk \u00e7ocuk, herkes i\u00e7in uygun." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\nToplu ta\u015f\u0131ma kullanan, kapal\u0131 ortamlarda, plazalarda, al\u0131\u015fveri\u015f merkezlerinde \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131n ve hastane personelinin gribe yakalanma konusunda risk alt\u0131nda oldu\u011funu vurgulayan Ye\u015filada, halsizlik, bo\u011fazda yanma gibi etkiler g\u00f6r\u00fcnd\u00fc\u011f\u00fcnde eczanelerde sat\u0131lan ve vir\u00fcsler \u00fczerinde etkili olabilen bitkisel t\u0131bbi \u00fcr\u00fcnler ile pastillerin kullan\u0131labilece\u011fini kaydetti.,Uzmanlar uyard\u0131! Gribe kalkan oluyor, mutlaka t\u00fcketin,Prof. Dr. Erdem Ye\u015filada, mikroplar\u0131n ileti\u015fimini kesen molek\u00fcllerin bulundu\u011fu nar kabu\u011fu, zencefil ve zerde\u00e7al\u0131n hem grip vir\u00fcs\u00fcn\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engelledi\u011fini hem de v\u00fccudu zay\u0131flatan bakterilerin geli\u015fmesini \u00f6nledi\u011fini kaydetti.,Yar\u0131y\u0131l tatilinin \u00e7ocuklar\u0131 vir\u00fcslerden korumak i\u00e7in iyi f\u0131rsat oldu\u011funu, ancak kapal\u0131 yerlere gidilirken dikkatli olunmas\u0131 gerekti\u011fini belirten Ye\u015filada, \u015fu uyar\u0131larda bulundu:\r\n"Grip mikrobunun en \u00e7ok yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131 yer okullar. Oradan da anne-babalara ge\u00e7iyor. \u00d6nlem al\u0131nmazsa grip salg\u0131n\u0131 b\u00fcy\u00fcyebilir. Gribe kar\u015f\u0131 etkili ila\u00e7 yok denecek kadar az. Herkese ayn\u0131 ila\u00e7lar yaz\u0131ld\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in mikrop bu ila\u00e7lara kar\u015f\u0131 diren\u00e7 geli\u015ftiriyor. Koruyucu tedbirler almak \u00f6nemli. Ocak ay\u0131n\u0131n sonuna geldik, ard\u0131ndan yine bir mevsim ge\u00e7i\u015fi bizi bekliyor. Bu d\u00f6nemlerde ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in t\u0131bbi bitkisel \u00fcr\u00fcnleri iki ayl\u0131k k\u00fcrler halinde kullanman\u0131z\u0131 \u00f6neriyorum. Yan\u0131n\u0131zda \u015fekersiz ve mikroplarla ileti\u015fimi kesen pastillerden bulundurun. \u00c7evrenizde \u00f6ks\u00fcren, hap\u015f\u0131ran biri varsa ya da kendinizi k\u00f6t\u00fc hissediyorsan\u0131z a\u011fz\u0131n\u0131za bir tane at\u0131n." (AA),Ye\u015filada, kullan\u0131lacak bo\u011faz pastillerinin \u015fekersiz olmas\u0131 gerekti\u011fini dile getirerek, \u015f\u00f6yle devam etti:\r\n"Pastiller \u015fekerle yap\u0131l\u0131r. Fakat yap\u0131lan \u00e7al\u0131\u015fmalar \u015fekerin mikroplar\u0131n geli\u015fmesi i\u00e7in ortam olu\u015fturdu\u011funu ortaya koyuyor. A\u011f\u0131z i\u00e7ine yerle\u015fen mikroplar birbirleriyle haberle\u015ferek, mesajla\u015farak \u00e7o\u011fal\u0131rlar. \u00c7o\u011falal\u0131m mesaj\u0131n\u0131 verirken ortamda \u015feker oldu\u011funda salg\u0131lad\u0131klar\u0131 glikozil transferaz enzimiyle bu \u015fekeri biyofilm yap\u0131yorlar ve a\u011fz\u0131n i\u00e7erisini, di\u015flerin \u00fczerini kaplayarak, buralara yap\u0131\u015f\u0131p \u00e7o\u011falmaya ba\u015fl\u0131yorlar. Bu enfeksiyonun \u015fiddetlenmesine neden oluyor. Burada \u00f6nemli olan tedbir, mikroorganizmalar\u0131n \u00e7o\u011falmadan durdurulmas\u0131. Bu nedenle tercih edilen pastillerin \u015feker i\u00e7ermemesi ve mikroorganizmalar\u0131n birbiriyle ileti\u015fimini kesecek i\u00e7eri\u011fe sahip olmas\u0131 gerekiyor. Mikroplar\u0131n ileti\u015fimini kesen bu molek\u00fcller nar kabu\u011fu, zencefil, zerde\u00e7alda bulunuyor. Bu \u00fc\u00e7l\u00fc hastal\u0131klara kar\u015f\u0131 iki y\u00f6nl\u00fc koruma sa\u011fl\u0131yor, hem vir\u00fcs\u00fcn yay\u0131lmas\u0131n\u0131 engelliyor hem de v\u00fccudu zay\u0131flatan bakterilerin geli\u015fmesini \u00f6nl\u00fcyor.","T\u0131bbi bitkisel \u00fcr\u00fcnleri iki ayl\u0131k k\u00fcrler halinde kullan\u0131n"\r\n\r\nProf. Dr. Erdem Ye\u015filada, hastal\u0131klardan korunmak i\u00e7in sentetik ila\u00e7lardan \u00f6nce standardize edilmi\u015f bitkisel \u00fcr\u00fcnler kullan\u0131lmas\u0131 gerekti\u011fini belirterek, aktarlardan al\u0131nan bitkilerden istenilen sonuca ula\u015fman\u0131n m\u00fcmk\u00fcn olmad