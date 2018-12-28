Uzmanlar uyarıyor! Brokoliyi suda haşlamayın çünkü...

Brokolinin faydas\u0131n\u0131n g\u00f6r\u00fclmesi i\u00e7in do\u011fru pi\u015firmenin \u00e7ok \u00f6nemli oldu\u011funu belirten Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Tuba \u00d6rnek, "Suyun i\u00e7inde kaynatarak pi\u015firdi\u011fimiz brokoli t\u00fcm bu \u00f6zelliklerini maalesef yitirmi\u015f oluyor...,Ayr\u0131ca brokoli filizi ve brokoli \u00f6z\u00fctleri verilerek yap\u0131lan deneysel \u00e7al\u0131\u015fmalarda da kanser de\u011ferlerinde d\u00fczelmeler g\u00f6zlendi" dedi.,Brokolinin ayn\u0131 zamanda y\u00fcksek miktarda lif i\u00e7erdi\u011fi i\u00e7in de ba\u011f\u0131rsaklardaki yararl\u0131 bakterileri besledi\u011fini s\u00f6yleyen \u00d6rnek, "Biliyoruz ki yararl\u0131 bakterilerin say\u0131s\u0131n\u0131n artmas\u0131 v\u00fccudumuz i\u00e7in \u00e7ok k\u0131ymetli.,Bu bile\u015fiklerden \u00f6zellikle s\u00fclforafan ve indol-3-karbinol\u00fcn; kolon, prostat, rektum, mide, meme ve akci\u011fer kanserleri vakalar\u0131nda etkili oldu\u011funun klinik \u00e7al\u0131\u015fmalar ile ortaya konuldu\u011funun alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Beslenme ve Diyet Uzman\u0131 Tuba \u00d6rnek, "Di\u011fer faydalar\u0131 ise antibiyotik \u00f6zellik, kalp damar sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 koruyucu, kalp krizini \u00f6nleyici, kolesterol d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc, tansiyon d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcc\u00fc, antioksidan, \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131 komplikasyonlar\u0131n\u0131 \u00f6nleyici etkileri bilimsel olarak tespit edilmi\u015ftir" a\u00e7\u0131klamas\u0131nda bulundu.,Brokoli, vitamin deposu ve antioksidan olma \u00f6zelli\u011finin yan\u0131 s\u0131ra ''glukosinolatlar'' denen etkili bile\u015fenleri de i\u00e7eriyor.,Peki brokoliden tam fayda sa\u011flayabilmemiz i\u00e7in nas\u0131l t\u00fcketmeliyiz?,Kanser ba\u015fta olmak \u00fczere bir\u00e7ok hastal\u0131\u011fa kalkan olan brokoliyi genelde suda ha\u015flayarak t\u00fcketiyoruz ama uzmanlardan bu konuda bir uyar\u0131 geldi.,Brokoli son zamanlarda \u00fclkemizde hemen hemen her evde s\u0131k\u00e7a t\u00fcketilen olduk\u00e7a pop\u00fcler ve sa\u011fl\u0131kl\u0131 besinlerden biri.,Dolay\u0131s\u0131yla bilimsel g\u00f6zlemlere g\u00f6re yap\u0131lan \u00f6neri; buharda birka\u00e7 dakikal\u0131k pi\u015firme \u015fekli veya \u00e7i\u011f t\u00fcketimidir.,\u00c7i\u011f \u015fekilde elde par\u00e7alay\u0131p 30 dakika bekledikten sonra zeytinya\u011f\u0131 ve limon ile \u00e7ok ba\u015far\u0131l\u0131 ve g\u00fc\u00e7l\u00fc bir detoks haz\u0131rlanm\u0131\u015f olur" \u00f6nerisinde bulundu.,- Yap\u0131lana ara\u015ft\u0131rmalarda kanserli h\u00fccrelerin b\u00fcy\u00fcme oran\u0131n\u0131 y\u00fcze 70 azalt\u0131\u011f\u0131n\u0131 ayn\u0131 zamanda olu\u015fan h\u00fccrelerin ise say\u0131s\u0131n\u0131 k\u00fc\u00e7\u00fclterek olu\u015fumlar\u0131n\u0131 tamamen engelledi\u011fi tespit edilmi\u015ftir.,Uzmanlar bu y\u00fczden haftada bir iki kezde olsa brokoli t\u00fcketilmesi gerekti\u011fini vurguluyor.,- S\u00fclf\u00fcr maddesi iltihap olu\u015fumunu \u00f6nleyerek damar duvarlar\u0131n\u0131 geni\u015fletir.\r\n,Bu da t\u0131kanma gibi sa\u011fl\u0131k sorunlar\u0131n\u0131 engeller. Kan ak\u0131\u015f\u0131 bu sayede normale d\u00f6nd\u00fc\u011f\u00fcnden kalp hastal\u0131klar\u0131na yakalanma oran\u0131 da azal\u0131r.,- V\u00fccuda yerle\u015fen kal\u0131nt\u0131 ve at\u0131klarla ortaya \u00e7\u0131kan bu toksinler enerji oran\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcr. Antioksidan bak\u0131m\u0131ndan da g\u00fc\u00e7l\u00fc olan brokoli v\u00fccudun k\u0131sa zamanda toksinlerden ar\u0131nmas\u0131n\u0131 sa\u011flar. Bu sayede de ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sistemini g\u00fc\u00e7lendirir.,- Nadiren bulunan B6 vitamini bak\u0131m\u0131ndan olduk\u00e7a zengin olan bu besin k\u00f6k h\u00fccrelerini yeniler. \u00d6zellikle deri alt\u0131ndaki h\u00fccreleri yenileyen bu vitamin deri ve sa\u00e7 d\u00f6k\u00fclmelerini engeller. Hafta da 4 defa bir kase \u00e7i\u011f brokoli t\u00fcketerek sebum maddesinin salg\u0131lanmas\u0131 art\u0131l\u0131r. Sebum parlak ve p\u00fcr\u00fczs\u00fcz bir cilt ve sa\u00e7a sahip olman\u0131z\u0131 sa\u011flar.,- K vitamini kayna\u011f\u0131 olan brokoli beyin sa\u011fl\u0131\u011f\u0131n\u0131 da destekler. K vitamini beynin kabiliyet ve kavrama b\u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc g\u00fc\u00e7lendirerek. Unutkanl\u0131\u011f\u0131 bunun yan\u0131 s\u0131ra stres ve depresyon oran\u0131n\u0131 da azalt\u0131r. Uzmanlar d\u00fczenli t\u00fcketilen brokolinin ileri ya\u015flarda g\u00f6r\u00fclen haf\u0131za kayb\u0131n\u0131 da y\u00fczde 80 azaltt\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fclm\u00fc\u015ft\u00fcr.,- K ve B vitamini i\u00e7eren brokoli cildi her t\u00fcrl\u00fc zararl\u0131 h\u00fccrelere kar\u015f\u0131 korur. Elastik yap\u0131s\u0131n\u0131 g\u00fc\u00e7lendirerek ya\u015flanmay\u0131 ve k\u0131r\u0131\u015f\u0131kl\u0131klar\u0131 \u00f6nler.,- G\u00f6z\u00fcn ihtiyac\u0131 olan A vitamini g\u00f6rme oran\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131r. Bunun yan\u0131 s\u0131ra g\u00f6z\u00fcn d\u00fc\u015f\u00fck \u0131\u015f\u0131kta bile daha net g\u00f6rmesini sa\u011flar.,- Y\u00fcksek lif ve d\u00fc\u015f\u00fck kaloriye sahip oldu\u011fundan diyet listelerinde ilk s\u0131ralarda yerini al\u0131r. Ayn\u0131 zamanda kalsiyum bak\u0131m\u0131ndan zengin oldu\u011fundan kemik geli\u015fimini g\u00fc\u00e7lendirir.,Brokoli y\u00fcksek