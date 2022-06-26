Uzmanlardan korkutan uyarı: ABD’nin yeni kararı Brent petrolde rekora neden olacak (26 Haziran 2022 güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ABD Başkanı Biden’ın çağrısı sonrası düşüşe geçti. 2 haftadır üst süte düşüş yaşayan Brent petrol, 112 dolara kadar geriledi. Uzmanlar ise ABD’nin yeni bir yaptırım olarak Rus petrolüne tavan fiyat uygularsa bunun petrol fiyatlarını artırabileceğini öngörüyor. Eğer bu şekilde bir yaptırım gelirse akaryakıt fiyatlarının 30 TL’nin altına inmesi ise rafa kalkıyor. Peki Brent petrol ne kadar? Benzin ve motorinde indirim var mı? 26 Haziran 2022 benzin, motorin ve LPG ne kadar, kaç TL?