Uzmanlardan korkutan uyarı: “Bir ülkeyi yok edebilir”

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) yaklaşmakta olan tehlikeyi duyurarak uyardı. Tahmin edildiği kadar şiddetli olmasa da olağandışı bir şekilde aktif olacağı tahmin edilen Atlantik kasırga mevsimi başlıyor. Bu sezon 14-20 fırtınanın görüleceğini aktaran NOAA, fırtınalardan 6-10’unun kasırgaya dönüşeceğini ve 3-5’inin de yoğunlaşarak büyük bir kasırgaya ulaşacağını aktardı. Uzmanlar büyük bir kasırganın bir ülkeyi yok etmek için yeterli olacağını belirtti.