Uzmanlardan kritik uyarı:10 gün içinde öldürüyor

<p><span style="color:#000000">Vatanda\u015flar\u0131 kene ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131nda sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funa gitmeleri konusunda uyaran\u00a0Dikmen, "K\u0131rsal alanlara gitti\u011fimizde mutlaka beyaz giysiler ve \u00e7oraplar\u0131 da \u00fcst\u00fcne ge\u00e7irerek giyinmemiz laz\u0131m. K\u0131rsal alanlardan eve geldi\u011fimizde de kontrol yap\u0131lmas\u0131 laz\u0131m. Kulak ard\u0131, boyun, koltuk alt\u0131 gibi yerler daha fazla \u0131s\u0131r\u0131lmaktad\u0131r. Keneleri kesinlikle kendileri \u00e7\u0131karmamal\u0131. Bir sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funa ba\u015fvurmalar\u0131 laz\u0131m. Bunlar usul\u00fcne uygun \u015fekilde \u00e7\u0131karmal\u0131."<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Tedavide s\u0131v\u0131 replasman\u0131 ve antiviral ila\u00e7 kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran Dikmen, vaka s\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131n d\u00fc\u015fmesine ra\u011fmen tehlikenin devam etti\u011fini belirtti.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Dikmen \u0131s\u0131r\u0131lma sonras\u0131 belirtileri\u00a0"\u015eiddetli ba\u015f a\u011fr\u0131s\u0131, ate\u015f, eklem a\u011fr\u0131lar\u0131, kas a\u011fr\u0131lar\u0131 olmaktad\u0131r ve kanamal\u0131 seyretmektedir. Burun kanamas\u0131, di\u011fer organlarda kanamalar ve g\u00f6zlerde k\u0131zarma." \u015feklinde s\u0131rald\u0131.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Enfeksiyon Hastal\u0131klar\u0131 ve Klinik Mikrobiyoloji Uzm. Dr. Nurullah Dikmen, vatanda\u015flar\u0131\u00a0<strong><a href="https:\/\/www.turkiyegazetesi.com.tr\/search?srch=kene">kene <\/a><\/strong>vakas\u0131 ile kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131klar\u0131nda keneyi kendilerinin \u00e7\u0131karmaya \u00e7al\u0131\u015fmamalar\u0131 ve hemen bir sa\u011fl\u0131k kurulu\u015funa ba\u015fvurmalar\u0131 gerekti\u011fini belirterek, ge\u00e7 kal\u0131nmas\u0131 durumda kenenin 10 g\u00fcn i\u00e7inde \u00f6l\u00fcme yol a\u00e7abilece\u011fi uyar\u0131s\u0131nda bulundu.<\/span><\/p>\r\n\r\n,<p><span style="color:#000000">\u00d6zellikle KKKA hastal\u0131\u011f\u0131na yol a\u00e7an kene t\u00fcr\u00fcn\u00fcn k\u0131rsal kesimlerde daha \u00e7ok g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Dikmen, "KKKA hastal\u0131\u011f\u0131 d\u00fcnyada en yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen viral kanamal\u0131 ate\u015flerin ba\u015f\u0131nda gelmektedir. 2000\u2019li y\u0131llar\u0131n ba\u015flar\u0131nda beri T\u00fcrkiye\u2019de \u00e7ok yayg\u0131n g\u00f6r\u00fclen, sonu\u00e7lar\u0131\u00a0\u00f6l\u00fcmc\u00fcl seyreden bir hastal\u0131kt\u0131r. S\u0131kl\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015ft\u00fc ama yine de devam etmektedir." dedi.<\/span><\/p>\r\n,Yaz aylar\u0131n\u0131n geli\u015fi ile beraber artan kene vakalar\u0131nda uzmanlardan vatanda\u015flara uyar\u0131 \u00fcst\u00fcne uyar\u0131 geliyor.\r\n,<p><span style="color:#000000">Dikmen,\u00a0 "Fark ettikleri halde derhal gelmeleri laz\u0131m. Bu zaten \u00e7ok k\u0131sa s\u00fcrede hastal\u0131k olu\u015fturuyor. Kene bula\u015ft\u0131ysa 3 g\u00fcn sonras\u0131nda hemen hastal\u0131k yapabiliyor. Ate\u015fi \u00e7\u0131karabiliyor ve 10 g\u00fcn i\u00e7inde \u00f6ld\u00fcrebiliyor. Burada en \u00f6nemli durum erken gelmek ve erken tedaviye ba\u015flamakt\u0131r" \u015feklinde konu\u015ftu.<\/span><\/p>\r\n,<p><span style="color:#000000">Baz\u0131 ki\u015filerin keneyi \u00e7\u0131karmak i\u00e7in \u00fcst\u00fcne kolonya d\u00f6kt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc ya da sigara s\u00f6nd\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc anlatan Dikmen bunlar\u0131n kesinlikle yap\u0131lmamas\u0131 gerekti\u011finin alt\u0131n\u0131 \u00e7izdi. <\/span><\/p>\r\n