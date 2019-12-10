Uzmanlardan uyarı geldi! Bu besin zeka geriliğine yol açıyor

Uzman Dr. Yegane \u00d6zcan, faydal\u0131 olarak bildi\u011fimiz, ayn\u0131 zamanda da \u00e7e\u015fitli yiyecek ve i\u00e7eceklerin i\u00e7erisinde bulunan meyan k\u00f6k\u00fc hakk\u0131nda a\u00e7\u0131klamalarda bulundu.\r\n\r\n,\u00c7ok eskilerden beri Anadolu'da \u015ferbeti yap\u0131lan, \u00e7ay olarak t\u00fcketilen ve bir\u00e7ok g\u0131da \u00fcr\u00fcn\u00fcne de kat\u0131lan meyan k\u00f6k\u00fcne y\u00f6nelik son y\u0131llarda yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar \u00f6zellikle anne adaylar\u0131n\u0131 yak\u0131ndan ilgilendiriyor.\r\n,Homeopat ve Fitoterapi Uzman Dr. Yegane K. \u00d6zcan, yap\u0131lan ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n y\u00fcksek tansiyonu, d\u00fc\u015f\u00fck potasyumu, kalp hastas\u0131 olanlar\u0131n ve hamile kad\u0131nlar\u0131n meyan k\u00f6k\u00fc t\u00fcketmemesi gerekti\u011fini g\u00f6sterdi\u011fini s\u00f6yleyerek \u00f6nemli uyar\u0131larda bulundu.\r\n\r\n,Meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fcn hamile kad\u0131nlarda erken do\u011fuma neden olabildi\u011fini s\u00f6yleyen Dr. \u00d6zcan, "\u00c7ok miktarda meyan k\u00f6k\u00fc ve onu i\u00e7eren \u00fcr\u00fcnler yemek \u00e7ocu\u011fun zekas\u0131n\u0131 geriletiyor.\r\n,Meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fcn i\u00e7erisindeki glisirizin anne karn\u0131ndaki bebe\u011fin beyin geli\u015fimini de olumsuz etkiliyor. Ayr\u0131ca dikkat eksikli\u011fi de yap\u0131yor" diye konu\u015ftu.\r\n,Meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fcn mide zar\u0131n\u0131 korudu\u011funu, romatizmal hastal\u0131klara ve \u00fclsere kar\u015f\u0131 da iyi geldi\u011fini s\u00f6yleyen Dr. Yegane, "\u015eerbetinin epilepsi hastalar\u0131nda sakinle\u015ftirici etkisi de biliniyor.\r\n,Ancak meyan k\u00f6k\u00fc \u015ferbetinin \u015fekerden 40 kat daha tatl\u0131 oldu\u011fu unutulmamal\u0131d\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\nAncak meyan k\u00f6k\u00fc \u015ferbetinin \u015fekerden 40 kat daha tatl\u0131 oldu\u011fu unutulmamal\u0131d\u0131r" ifadelerini kulland\u0131.\r\n,\u00d6zellikle y\u00fcksek tansiyonu, d\u00fc\u015f\u00fck potasyumu, kalp hastalar\u0131n\u0131n ve hamilelerin meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fc t\u00fcketmemesini \u00f6neren Dr. \u00d6zcan, "Meyan k\u00f6k\u00fc antiaritmik ila\u00e7larla etkile\u015fime girer.\r\nKemoterapi esnas\u0131nda da kullan\u0131lamaz. Meyan k\u00f6k\u00fcn\u00fcn en belirgin yan etkilerinden biride hamilelerde erken do\u011fuma sebebiyet vermesidir" diye konu\u015ftu.