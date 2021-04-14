Uzmanlardan uyku problemi çekenlere 4 tavsiye

Beyin g\u00fcn boyu pek \u00e7ok \u015feyle me\u015fgul oldu\u011fu i\u00e7in g\u00fcn\u00fcm\u00fcz insan\u0131 uykuya dalmak ve iyi bir uyku \u00e7ekmekte zorlanabiliyor. ,D\u00f6rd\u00fcnc\u00fc ad\u0131m, \u201cceset pozu\u201d olarak adland\u0131r\u0131l\u0131yor. Bunun i\u00e7in s\u0131rt \u00fcst\u00fc uzan\u0131l\u0131r, g\u00f6zler kapat\u0131l\u0131r, ayaklar bir ad\u0131m kadar ayr\u0131l\u0131r. G\u00f6zler kapal\u0131yken sessizce v\u00fccuda rahatlama talimat\u0131 verilir. Beyin, akci\u011ferler, kalp, mide, b\u00f6brekler ve t\u00fcm organlar hayal edilerek gev\u015fetilmesine odaklan\u0131l\u0131r. Dikkat, otomatik olarak teslim olmaya ba\u015flayacak olan be\u015f duyunun tamam\u0131na verilir. ,\u00dc\u00e7\u00fcnc\u00fc ad\u0131m, s\u0131rt \u00fcst\u00fc uzan\u0131p iki baca\u011f\u0131 duvara dayayarak L \u015fekli olu\u015fturmak. Bu y\u00f6ntem kan bas\u0131nc\u0131n\u0131 d\u00fczenler, kar\u0131n organlar\u0131n\u0131 tazeler ve dola\u015f\u0131m\u0131 te\u015fvik eder. Bunun da 10-15 dakika s\u00fcrmesi gerekiyor. \r\n,\u0130kinci ad\u0131m, yoga yaparkenki oturu\u015fun s\u0131rt \u00fcst\u00fc yatar vaziyette tekrar\u0131d\u0131r. Nefes almay\u0131 yat\u0131\u015ft\u0131ran ve g\u00f6\u011fs\u00fcn duygusal merkezini yumu\u015fatan g\u00fc\u00e7l\u00fc ve faydal\u0131 bir etki olu\u015fturacak bu duru\u015f 5 dakika s\u00fcrmelidir. Bu, yemeklerden sonra sindirimi kolayla\u015ft\u0131rmak i\u00e7in de kullan\u0131\u015fl\u0131d\u0131r.\r\n,\u0130lk ad\u0131m, bir baca\u011f\u0131 b\u00fck\u00fcp di\u011ferini uzatarak hafif\u00e7e e\u011filmek ve kafay\u0131 sandalyeye dayamak. Toplamda 30 saniye kadar bu pozisyonda kalmak gerekiyor. Ard\u0131ndan kollar yava\u015f\u00e7a yukar\u0131 kald\u0131r\u0131l\u0131r ve ayn\u0131s\u0131 di\u011fer bacaklarla tekrarlan\u0131r. \r\n\r\n,ABD\u2019de g\u00f6rev yapan \u00fcnl\u00fc G\u00fcney Afrikal\u0131 doktor Frank Lipman\u2019\u0131n, v\u00fccudu dinlendirip insan\u0131 4 ad\u0131mda uykuya haz\u0131rlayan yap\u0131lmas\u0131 kolay bir y\u00f6ntemi var. Doktor bu y\u00f6ntemi uyku problemi \u00e7eken hastalar\u0131nda y\u0131llard\u0131r kullan\u0131yor. Zihni rahatlatacak, nefesi d\u00fczenleyecek, kalp at\u0131\u015f h\u0131z\u0131n\u0131 y\u00fckseltmeden kas gerginli\u011fini azaltacak bu ad\u0131mlar v\u00fccudu uykuya haz\u0131rl\u0131yor. \r\n