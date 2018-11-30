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Üzüm çekirdeğinin faydaları nelerdir?
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Üzüm çekirdeğinin bu kadar faydalı olduğunu daha önce hiç duymuş muydunuz? Evet yanlış değil, sadece günde 2 tane üzümün çekirdeği sağlığınıza büyük katkı yapıyor. Üzüm çekirdeği pek sevilmez hatta çekirdeksiz üzüm daha çok tercih edilir ancak sağlık açısından durum çok farklı. Sağlık için tükettiğimiz üzüm çekirdeğinin vücuda faydaları saymakla bitmiyor. Peki nedir bu üzüm çekirdeğinin faydaları? İşte üzüm çekirdeğinin faydaları.