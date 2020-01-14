Üzüm üreticisi 'gezen tavuk' hayalini gerçekleştirdi

Tosun, "G\u00fcnl\u00fck yumurta sipari\u015flerini yeti\u015ftiremiyorum. Yumurtalar do\u011fal olarak \u00fcretmekteyiz. \u00d6\u011frenenler almak i\u00e7in geliyorlar. Ayr\u0131ca tavuklar ba\u011f\u0131n i\u00e7erisinde gezdikleri i\u00e7in d\u0131\u015fk\u0131lar\u0131 da \u00fcz\u00fcm ba\u011f\u0131na g\u00fcbre olarak de\u011ferlendirmekteyim" dedi.\r\n,Manisa'n\u0131n Sar\u0131g\u00f6l il\u00e7esinde \u00fcz\u00fcm \u00fcreticisi bir \u00e7ift\u00e7i, vatanda\u015flar\u0131n do\u011fal olmas\u0131 nedeniyle "gezen tavuk" taleplerini kar\u015f\u0131lamak amac\u0131yla \u00e7iftlik kurdu.,. Ba\u011f aras\u0131nda do\u011fal beslenen tavuklara ve yumurtalar\u0131na taleplerin \u00e7ok oldu\u011funu belirten \u00e7ift\u00e7i Ahmet Tosun, taleplere yeti\u015fmek i\u00e7in g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekiyor.,Manisa'n\u0131n Sar\u0131g\u00f6l il\u00e7esinde \u00fcz\u00fcm \u00fcreticili\u011fi yapan \u00e7ift\u00e7i Ahmet Tosun, vatanda\u015flar taraf\u0131ndan olduk\u00e7a talep g\u00f6ren do\u011fal tavuk yumurtas\u0131 i\u00e7in giri\u015fimde bulundu. ,Kendi ba\u011f\u0131nda "gezen tavuk" \u00e7iftli\u011fi kuran Tosun, \u015fimdi ise gelen taleplere yeti\u015femiyor. 125 metrekarelik alanda kapal\u0131 tavuk k\u00fcmesi yapt\u0131ran Tosun, 250 adet Fintule, 200 adet Lokmair t\u00fcr\u00fc tavuklardan \u00e7iftlik kurdu. ,Tavuklar\u0131 n\u00f6betle\u015fe olarak ba\u011f aras\u0131na b\u0131rakan Tosun, bu sayede tavuklar\u0131n do\u011fal beslenmesine de imkan sa\u011fl\u0131yor. G\u00fcnde ortalama 350-370 adet yumurta ald\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Tosun, sipari\u015flere yeti\u015fmekten g\u00fc\u00e7l\u00fck \u00e7ekti\u011fini belirtti.