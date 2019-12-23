Uzungöl'de yıkım başladı! Gözaltılar var

Y\u0131k\u0131m ekipleri bu gece karar\u0131 uygulamak i\u00e7in Jandarma ekipleri e\u015fli\u011finde harekete ge\u00e7ti.,T\u00fckiye'nin ve Trabzon'un g\u00f6zde turizm merkezlerinden Uzung\u00f6l\u2019de imara ayk\u0131r\u0131 oldu\u011fu tespit edilen 112 yap\u0131dan 95\u2019i i\u00e7in ge\u00e7ti\u011fimiz aylarda y\u0131k\u0131m karar\u0131 al\u0131n\u0131rken, 17\u2019si i\u00e7in ise tra\u015flanmas\u0131 y\u00f6n\u00fcnde karar al\u0131nm\u0131\u015ft\u0131. ,Sabah\u0131n ilk saatlerinde ise olaylar\u0131n bitmesinin ard\u0131ndan y\u0131k\u0131m i\u015flemlerine ba\u015fland\u0131.,Y\u0131k\u0131m i\u00e7in i\u015f makinelerinin TOMA'lar e\u015fli\u011finde Uzung\u00f6l'e geldi\u011fini \u00f6\u011frenen y\u00f6re sakinleri ara\u00e7lar\u0131yla yolu trafi\u011fe kapat\u0131nca TOMA ile su s\u0131karak yolu kapatan vatanda\u015flara m\u00fcdahale edildi.,Y\u0131k\u0131m\u0131 ertelemek isteyen vatanda\u015flar ve g\u00fcvenlik g\u00fc\u00e7leri aras\u0131nda gerginlik b\u00fcy\u00fcrken, \u00e7ok say\u0131da vatanda\u015f \u00e7\u0131kan olaylarda g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,\u00d6te yandan Uzung\u00f6l b\u00f6lgesinde bug\u00fcn y\u0131k\u0131m karar\u0131 verilen 48 yap\u0131n\u0131n tamamen, 17 yap\u0131n\u0131n ise kat eksiltmesi \u015feklinde olmak \u00fczere toplam 65 yap\u0131n\u0131n y\u0131k\u0131laca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. (\u0130HA),T\u00fcrkiye'nin g\u00f6zde turizm merkezinde bulunan ve imar bar\u0131\u015f\u0131na uygun olmayan ka\u00e7ak yap\u0131lar\u0131n y\u0131k\u0131m\u0131 olayl\u0131 ba\u015flad\u0131! \u00c7ok say\u0131da vatanda\u015f g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131...