Uzunlukları insan boyunu aşıyor! Bu mezar taşlarını görenler şaşıp kalıyor

Sivas\u2019\u0131n Karay\u00fcn k\u00f6y\u00fcnde yer alan yakla\u015f\u0131k 4 as\u0131rl\u0131k mezarl\u0131ktaki dev mezar ta\u015flar\u0131 olu\u015fturduklar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fc dikkat \u00e7ekiyor.,Sivas kent merkezine 28 kilometre uzakl\u0131kta bulunan Karay\u00fcn k\u00f6y\u00fc, mezar ta\u015flar\u0131yla dikkat \u00e7ekiyor. K\u00f6ye bir kilometre uzakl\u0131ktaki kayal\u0131k alandan ka\u011fn\u0131 arabalar\u0131yla ta\u015f\u0131nd\u0131\u011f\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fclen 4 as\u0131rl\u0131k mezar ta\u015flar\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fcyle film sahnelerini aratm\u0131yor. ,Herkes mezar\u0131n\u0131n ba\u015f\u0131na kendi mezar\u0131ndaki ibarelerden bulup gelebiliyor. Bir \u00e7o\u011funun \u00fczerine daha sonra ad\u0131n\u0131 soyad\u0131n\u0131 bilenler yazm\u0131\u015flar. Gerek yeni yaz\u0131yla gerekse eski yaz\u0131yla. K\u00f6y\u00fcm\u00fcz yap\u0131 olarak kayal\u0131k bir b\u00f6lge oldu\u011fu i\u00e7in yak\u0131n zamana kadar ta\u015f \u00e7\u0131karan ta\u015f ocaklar\u0131 vard\u0131, oradan getirilmi\u015f ve muhtemelen ka\u011fn\u0131 arabalar\u0131yla getirilmi\u015f. Ger\u00e7ekten olduk\u00e7a \u015fa\u015f\u0131rt\u0131c\u0131\u201d dedi.,Boylar\u0131 2 metreyi bulan dikili mezar ta\u015flar\u0131 zaman zaman definecilerin de sald\u0131r\u0131s\u0131na u\u011fruyor.,Kurug\u00f6ll\u00fc, mezar ta\u015flar\u0131n\u0131 t\u00fcrbe zannedenlerin oldu\u011funu s\u00f6yleyerek , \u201cBunlar bug\u00fcn\u00fcn teknolojisi ile trakt\u00f6rle bile getirebilece\u011fimiz \u015feyler de\u011fil. O d\u00f6nem k\u0131rmadan, zarar vermeden bir \u015fekilde getirmi\u015fler. G\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc \u00e7evreden ge\u00e7en bir\u00e7ok vatanda\u015f\u0131nda dikkatini \u00e7ekiyor. ,K\u00f6y sakinlerinden Ramazan Kurug\u00f6ll\u00fc, mezar ta\u015flar\u0131n\u0131 g\u00f6renlerin \u015fa\u015f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ifade ederek, \u201c\u015eu anda bulundu\u011fumuz yer k\u00f6y\u00fcm\u00fcz\u00fcn mezarl\u0131\u011f\u0131. G\u00f6rm\u00fc\u015f oldu\u011funuz eski ta\u015flar yakla\u015f\u0131k 3- 4 as\u0131r \u00f6nce dikilmi\u015f ta\u015flar. Bu ta\u015flar o d\u00f6nemki insanlar\u0131n mezarlar\u0131n\u0131 kaybetmemek i\u00e7in yapt\u0131klar\u0131 ibareler. Herkesin kendisine g\u00f6re farkl\u0131 bir ibaresi var. ,Bize de soruluyor ama bizim i\u00e7in \u00e7ok b\u00fcy\u00fck \u00f6nem arz etmiyor \u00e7\u00fcnk\u00fc zaman\u0131nda bunlar\u0131n mezarlar kaybolmas\u0131n diye dikildi\u011fini biliyoruz. Yabanc\u0131lar i\u00e7in daha farkl\u0131 \u015feyler ifade edebilir tabi. Baz\u0131lar\u0131 da t\u00fcrbe zannediyor. Yukar\u0131da t\u00fcrbe zannedilerek \u00e7aput ba\u011flan\u0131lm\u0131\u015f, ka\u00e7ak kaz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 da oldu mezarl\u0131\u011f\u0131m\u0131zda var. Ama \u00f6yle \u015feylere kar\u015f\u0131y\u0131z\u2019\u2019 \u015feklinde konu\u015ftu.,Karay\u00fcn k\u00f6y\u00fc sakini \u00d6mer Yapmaz ise \u015fu ifadeleri kulland\u0131:\r\n"Buras\u0131 dedelerimizin ninelerimizin mezar\u0131. \u00c7ok eski. 3 as\u0131rl\u0131k vard\u0131r hatta ge\u00e7kindir. Bizde bilmiyoruz ya\u015f\u0131m\u0131z dolay\u0131s\u0131yla. ,Baya\u011f\u0131 bir ilgin\u00e7. Bu ta\u015flar\u0131 nas\u0131l getirmi\u015fler, nas\u0131l takm\u0131\u015flar. B\u00fcy\u00fck b\u00fcy\u00fck ta\u015flar. Bizim arazi b\u00fct\u00fcn kayal\u0131k. S\u00f6k\u00fcp al\u0131p getirmi\u015flerdir\u2019\u2019 diye konu\u015ftu.,KAYNAK: \u0130HA