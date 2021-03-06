Vahşet! 17 yaşındaki kızının kafasını kesti, kesik kafayla sokaklarda dolaştı

Hindistan\u2019\u0131n Uttar Pradesh eyaletinde 4 \u00e7ocuk babas\u0131 Sarvesh Kumar, 17 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131n\u0131n kafas\u0131n\u0131 kesti, kesik kafay\u0131 alarak polise gitti. ,Adam\u0131 elinde kelleyle sokakta dola\u015f\u0131rken g\u00f6renler deh\u015fete kap\u0131ld\u0131. Vah\u015fi cinayetin, k\u0131z\u0131n bir erkekle ili\u015fkisi sebebiyle i\u015flendi\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. ,Canavar baba, polise verdi\u011fi ifadede, \u201cBen yapt\u0131m. Ba\u015fka kimse yok. ,Kap\u0131y\u0131 kilitledim ve \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm. G\u00f6vdesi odada\u201d dedi. ,Adam, yakalayabilse k\u0131z\u0131n\u0131n sevgilisini de \u00f6ld\u00fcrece\u011fini belirtirken onunla birlikte kar\u0131s\u0131 da tutukland\u0131. ,Polis, evde cesedin geri kalan par\u00e7as\u0131n\u0131 buldu ve ceset adli t\u0131bba g\u00f6nderildi. Uttar Pradesh, Hindistan\u2019da kad\u0131na kar\u015f\u0131 \u015fiddetin en \u00e7ok oldu\u011fu eyalet.