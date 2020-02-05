Van'da çığ felaketi: İşte facia yerinden yürek yakan kareler

Van Valisi ve B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediye Ba\u015fkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Bah\u00e7esaray'da \u00e7\u0131\u011f\u0131n alt\u0131nda kalan minib\u00fcsteki 2 ki\u015fiyi arayan ekiplerin \u00fczerine de \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yledi.\r\n\r\n,S\u00f6z konusu b\u00f6lgede 2 ki\u015finin daha \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kald\u0131\u011f\u0131n\u0131n de\u011ferlendirildi\u011fini ve ekiplerin bu y\u00f6nde \u00e7al\u0131\u015fma y\u00fcr\u00fctt\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirten Bilmez, "Bu sabah yeniden ba\u015flat\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 esnas\u0131nda \u00e7\u0131\u011f alt\u0131ndakileri arayan AFAD, UMKE ve di\u011fer ekiplerin \u00fczerine de \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015ft\u00fc. Kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131." dedi.\r\n\r\n,AFAD'dan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, Van'\u0131n Bah\u00e7esaray ile \u00c7atak il\u00e7eleri aras\u0131ndaki b\u00f6lgeye d\u00fc\u015fen ikinci \u00e7\u0131\u011fda hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin say\u0131s\u0131n\u0131n 33'e y\u00fckseldi\u011fi bildirildi.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine etti\u011fi s\u0131rada \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kalan Van AFAD \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fcn\u00fcn yerine Mu\u015f \u0130l AFAD M\u00fcd\u00fcr\u00fc b\u00f6lgeye g\u00f6nderildi. Di\u011fer iller teyakkuza ge\u00e7irilip arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 i\u00e7in haz\u0131r bekletiliyor. Ayr\u0131ca Ankara'dan y\u00fcr\u00fct\u00fclen \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 sevk etmek i\u00e7in AFAD M\u00fcdahale Daire Ba\u015fkan\u0131 da b\u00f6lgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi.\r\n\r\nBu arada, \u00e7\u0131\u011f alt\u0131nda kalan AFAD Van \u0130l M\u00fcd\u00fcr\u00fc Osman U\u00e7ar kurtar\u0131larak hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Cumhurba\u015fkan\u0131 Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 G\u00fcl\u015fen Orhan'\u0131n da hastaneye sevk edilenler aras\u0131nda bulundu\u011funu a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\n,\u00d6te yandan, \u0130leti\u015fim Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131ndan yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan'\u0131n, telefonla g\u00f6r\u00fc\u015ft\u00fc\u011f\u00fc \u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu'dan \u00e7\u0131\u011f ve arama kurtarma \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131yla ilgili bilgi ald\u0131\u011f\u0131 belirtildi.,\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Van'dan helikopterle \u00e7\u0131\u011f b\u00f6lgesine ge\u00e7ti.\r\n\r\nAFAD Ba\u015fkan\u0131 G\u00fcll\u00fco\u011flu ile Elaz\u0131\u011f'dan u\u00e7akla Van'a gelen Bakan Soylu, helikopterle Van Ferit Melen Havaalan\u0131'ndan \u00e7\u0131\u011f olay\u0131n\u0131n ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgeye hareket etti.\r\n\r\nBakan Soylu ve beraberindekileri ta\u015f\u0131yan helikopter, \u00e7\u0131\u011f d\u00fc\u015fen b\u00f6lgeye 20 kilometre mesafedeki \u00c7atak il\u00e7esine ba\u011fl\u0131 Kayabo\u011faz\u0131 Jandarma Karakol Komutanl\u0131\u011f\u0131 pistine ini\u015f yapt\u0131.\r\n\r\nSoylu, daha sonra karayoluyla \u00e7\u0131\u011f b\u00f6lgesine gitti.,Meteoroloji Genel M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden edinilen bilgilere g\u00f6re, Van'\u0131n Bah\u00e7esaray il\u00e7esinde bug\u00fcn ak\u015fam orta ve zamanla hafif kuvvette kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n devam edece\u011fi tahmin ediliyor.\r\n\r\nPer\u015fembe g\u00fcn\u00fc ise b\u00f6lgede ya\u011f\u0131\u015f beklenmiyor.\r\n\r\nCuma g\u00fcn\u00fc ba\u015flayacak kar ya\u011f\u0131\u015flar\u0131n\u0131n, \u00f6\u011fleden sonra etkisini artt\u0131rmas\u0131 ve pazar sabah saatlerine kadar kuvvetli r\u00fczgarla birlikte tipi \u015feklinde yo\u011fun olarak devam edece\u011fi \u00f6ng\u00f6r\u00fcl\u00fcyor. ,.,Bilmez, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, Van-Bah\u00e7esaray kara yolunun 33. kilometresinde d\u00fcn d\u00fc\u015fen \u00e7\u0131\u011f\u0131n alt\u0131nda kalan i\u015f makinesi ve minib\u00fcsteki 7 ki\u015finin kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, 5 ki\u015finin ise ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi\u011fini an\u0131msatt\u0131.\r\n\r\n