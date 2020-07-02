Van'da dün kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber

Ye\u015filova Mahallesi'nde d\u00fcn k\u0131z\u0131 Melek'ten haber alamayan Y\u00fccel Memi\u015f'in ihbar\u0131 \u00fczerine ba\u015flat\u0131lan arama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131na sabah saatlerinden itibaren devam edildi. ,K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131n evin \u00f6n\u00fcnden ge\u00e7en \u00e7aya d\u00fc\u015fm\u00fc\u015f olabilece\u011fi ihtimali \u00fczerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su y\u00fczeyinde, dalg\u0131\u00e7 polisler de \u00e7ay\u0131n zemininde arama yapt\u0131.,Van'\u0131n Erci\u015f il\u00e7esinde d\u00fcn kayboldu\u011fu ihbar\u0131nda bulunulan 2 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun cans\u0131z bedenine ula\u015f\u0131ld\u0131.,Ekiplerin \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 sonucu Melek'in cans\u0131z bedeni, evine 10 kilometre uzakl\u0131kta \u00e7ay\u0131n kenar\u0131nda bulundu.,Minik Melek\u2019in amcas\u0131 H\u00fcseyin Memi\u015f, ye\u011feninin d\u00fcn sabah 10.00 civar\u0131nda karde\u015fleri ile oynarken eve gelmedi\u011fini belirterek, \u201cKarde\u015fleri Melek'in eve gelmedi\u011fini fark ediyor. Sonra arama yap\u0131l\u0131yor. Arama sonu\u00e7lar\u0131 olumsuz olunca bizler de durumu polis ve AFAD ekiplerine bildirdik. Evin \u00f6n\u00fcnde bir \u00e7ay ak\u0131yordu. ,Biz de ondan \u015f\u00fcphelendik. D\u00fcn ge\u00e7 saatlere kadar aramalar sonucu bir ize rastlanmad\u0131. Sabah yine \u00e7al\u0131\u015fmalar ba\u015flat\u0131ld\u0131 ancak \u015fu ana kadar ye\u011fenim bulunamad\u0131. O g\u00fcn ya\u011f\u0131\u015f oldu\u011fu i\u00e7in derenin debisi artm\u0131\u015ft\u0131., Evin etraf\u0131 kapal\u0131 oldu\u011fu i\u00e7in \u00e7ocu\u011fun d\u0131\u015far\u0131ya \u00e7\u0131kma gibi bir durumu yok. O y\u00fczden tamamen dereden \u015f\u00fcpheleniyoruz ve dereden ye\u011fenimin ayakkab\u0131s\u0131 bulduk" ifadelerini kullanm\u0131\u015ft\u0131. (\u0130HA\/AA)