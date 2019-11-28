Van’da kar yağışı çevreyi beyaza bürüdü

B\u00f6lge genelinde oldu\u011fu gibi Ba\u015fkale il\u00e7esinde de ya\u011f\u0131\u015flar etkisini g\u00f6stermeye ba\u015flad\u0131. Bir s\u00fcredir mevsim normalleri \u00fczerinde seyreden s\u0131cak ve g\u00fcne\u015fli hava, d\u00fcn gece il\u00e7ede yerini kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na b\u0131rakt\u0131.,K\u0131sa s\u00fcrede etkisini art\u0131ran kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 y\u00fcksek kesimlerde 20, il\u00e7e merkezinde ise 10 santimetreyi buldu.,Lapa lapa ya\u011fan kar il\u00e7ede kartpostall\u0131k g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler olu\u015ftururken, kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131na haz\u0131rl\u0131ks\u0131z yakalanan vatanda\u015flar ise zor anlar ya\u015fad\u0131.,Meteoroloji 14. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcnden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada, b\u00f6lge genelinde havan\u0131n aral\u0131kl\u0131 ya\u011fmur ve karla kar\u0131\u015f\u0131k ya\u011fmur, y\u00fcksek kesimlerde ise yer yer kar ya\u011f\u0131\u015fl\u0131 ge\u00e7mesi beklendi\u011fi bildirildi.,A\u00e7\u0131klamada, \u201cHava s\u0131cakl\u0131klar\u0131nda \u00f6nemli bir de\u011fi\u015fiklik olmayaca\u011f\u0131 ve b\u00f6lgemiz genelinde mevsim normalleri civar\u0131nda seyredece\u011fi tahmin ediliyor. R\u00fczgar\u0131n genellikle g\u00fcney ve g\u00fcneydo\u011fu y\u00f6nlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. \u0130l merkezleri i\u00e7in g\u00fcn\u00fcn en y\u00fcksek s\u0131cakl\u0131klar\u0131 ise Van\u2019da 8, Mu\u015f\u2019ta 7, Bitlis\u2019te 5 ve Hakk\u00e2ri\u2019de 7 derece olmas\u0131 beklenmektedir\u201d denildi.,Van'da etkili olan kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131, hayat\u0131 olumsuz etkiledi. Kar ya\u011f\u0131\u015f\u0131 ve tipi nedeniyle Bah\u00e7esaray'da 4, \u00c7atak\u2019ta ise 3 olmak \u00fczere toplam 7 yerle\u015fim yerinin yolu ula\u015f\u0131ma kapand\u0131. Van B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi Yol Yap\u0131m Bak\u0131m ve Onar\u0131m Dairesi Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 ekipleri, kapal\u0131 yollar\u0131 a\u00e7mak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 aral\u0131ks\u0131z s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.,Karayollar\u0131 11. B\u00f6lge M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri de sorumluluk alan\u0131nda bulunan yollarda tuzlama \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor.