Van Gölü'nde Ege ve Akdeniz'i aratmayan görüntüler

Van G\u00f6l\u00fc\u2019nde tekneyle yakla\u015f\u0131k 3 saat s\u00fcren keyifli yolculu\u011fun ard\u0131ndan ula\u015f\u0131lan A\u011fin b\u00f6lgesindeki koylar, Ege ve Akdeniz b\u00f6lgesindeki g\u00fczellikleri aratmayan e\u015fsiz g\u00f6r\u00fcnt\u00fclere sahne oluyor. D\u00fcnyan\u0131n en b\u00fcy\u00fck sodal\u0131 g\u00f6l\u00fc olma unvan\u0131na sahip Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn el de\u011fmemi\u015f sakl\u0131 g\u00fczellikleri g\u00f6renleri hayran b\u0131rak\u0131yor. ,Van G\u00f6l\u00fc Hazas\u0131\u2019nda yer alan koylar\u0131n ve g\u00fczelliklerin \u00f6n plana \u00e7\u0131kmas\u0131 ad\u0131na harekete ge\u00e7en Van Ticaret ve Sanayi Odas\u0131 (Van TSO), \u201cTurizm Hareketlilik\u201d projesi ad\u0131 alt\u0131nda yeni bir \u00e7al\u0131\u015fmaya imza att\u0131. Proje kapsam\u0131nda A\u011fin koylar\u0131n\u0131 gezen Van TSO Y\u00f6netim Kurulu ve meclis \u00fcyeleri, korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda ba\u015flat\u0131lan yeni normalle\u015fmeyle birlikte kentin fark\u0131ndal\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcst d\u00fczeye \u00e7\u0131karmay\u0131 ama\u00e7l\u0131yor.,A\u011fin sahilinde a\u00e7\u0131klamalarda bulunan Van TSO Y\u00f6netim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Necdet Takva, pandemi sonras\u0131 t\u00fcm d\u00fcnyan\u0131n zorlu bir s\u00fcrece girdi\u011fini belirtti. Turizmde hareketlili\u011fi art\u0131rmak amac\u0131yla yeni bir proje ba\u015flatt\u0131klar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ba\u015fkan Takva, \u201cD\u00fcnyayla e\u015fzamanl\u0131 olarak b\u00fcy\u00fck bir krizin e\u015fi\u011finde bulunan \u015fehrimizde yeni bir etkinlik ba\u015flatarak fark\u0131ndal\u0131k olu\u015fturuyoruz.,Van G\u00f6l\u00fc Havzas\u0131\u2019nda yer alan t\u00fcm g\u00fczelliklerin bir hikayeye sahip oldu\u011funu dile getiren Takva, d\u00fcnyaya \u00f6rnek olabilecek bir havzada yer ald\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. Takva, \u201cBizim bu havzaya a\u015fk\u0131m\u0131z, sevgimiz var. Bu sevgiyi mutlaka d\u00fcnya insanlar\u0131yla payla\u015f\u0131p o insanlar\u0131n buralar\u0131 gezip g\u00f6rmeleri ve korumalar\u0131 istiyoruz. Bu \u00e7a\u011fr\u0131y\u0131 yeniliyoruz. G\u00f6n\u00fcl ister ki imkanlar\u0131m\u0131z \u00f6l\u00e7\u00fcs\u00fcnde b\u00fct\u00fcn insanlar\u0131, b\u00fct\u00fcn T\u00fcrkiye ve d\u00fcnya halklar\u0131n\u0131 buraya getirip d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel koylar\u0131n\u0131 ve Van Denizi\u2019ni insanlar\u0131na tan\u0131tmakt\u0131r" diye konu\u015ftu.,Van G\u00f6l\u00fc\u2019nde y\u00fczmeden kimse \u00f6lmesin. \u015eifal\u0131 sular\u0131 ve g\u00fczelli\u011fiyle Van G\u00f6l\u00fc, b\u00fct\u00fcn d\u00fcnya insanlar\u0131n\u0131 bekliyor. Burada herkese yetecek kadar yer var. Bug\u00fcnk\u00fc faaliyetin temas\u0131 denizden k\u0131y\u0131ya bakmakt\u0131. Bu imkan\u0131 bulduk. Muhte\u015femdi.\u201d\r\n,Geva\u015f il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda bulunan koylar, hem co\u011frafyas\u0131yla hem de tarihi yap\u0131lar\u0131yla yerli ve yabanc\u0131 turistleri bekliyor. Sadece Van G\u00f6l\u00fc \u00fczerinde bulunan teknelerle ula\u015f\u0131m\u0131n sa\u011fland\u0131\u011f\u0131 koylar; do\u011fas\u0131, masmavi suyu, kumsal\u0131 ve ye\u015filiyle ziyaret\u00e7ilerine g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunuyor.,\u015eifal\u0131 sular\u0131 ve do\u011fal g\u00fczelli\u011fi bulunan Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn d\u00fcnya insanlar\u0131n\u0131 bekledi\u011fini ifade eden Takva, s\u00f6zlerini \u015f\u00f6yle s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc:\r\n\u201cSiz temmuz\/a\u011fustos aylar\u0131n\u0131n belli d\u00f6nemlerinde T\u00fcrkiye\u2019nin di\u011fer turistik b\u00f6lgelerinde suyun s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131ndan denize giremezsiniz. Ama ortalama su s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n\u0131n 10-12 derece oldu\u011fu ve d\u0131\u015f s\u0131cakl\u0131\u011f\u0131n da 25-30 derece oldu\u011fu bir co\u011frafyada tatilin keyfine var\u0131n. ,Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn koylar\u0131n\u0131 ziyaret eden vatanda\u015flar ise g\u00f6rd\u00fckleri manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda mest olduklar\u0131n\u0131 belirterek, bu g\u00fczellikleri herkesin g\u00f6rmesi gerekti\u011fini kaydetti.,Yerel y\u00f6netimler ba\u015fta olmak \u00fczere, sivil toplum \u00f6rg\u00fctlerinin e\u015f zamanl\u0131 turizm alan\u0131nda yeni bir hareketlilik sa\u011flamas\u0131 \u00fczerine bug\u00fcn \u2018Turizm Hareketlilik\u2019 projesinin start\u0131n\u0131 veriyoruz. Projemizin amac\u0131 turizmde bir hareketlilik ba\u015flatmak. Bunu da \u00f6ncelikle yerel y\u00f6netimlerin kendi i\u00e7inde, kendi y\u00f6netim birimlerinde, \u00f6zellikle 65 ya\u015f \u00fcst\u00fc ve 20 ya\u015f alt\u0131 insanlar\u0131 turistik b\u00f6lgelere g\u00f6t\u00fcrmek \u00fczere bir hareketlilik program\u0131 ba\u015flatmalar\u0131 y\u00f6n\u00fcnde \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131yoruz. Bu \u00e7a\u011fr\u0131y\u0131 da d\u00fcnyan\u0131n en g\u00fczel yerlerinden, koylar\u0131ndan olan Van Denizi\u2019nin koylar\u0131ndan yap\u0131yoruz\u201d dedi.,Van\u2019\u0131n Geva\u015f il\u00e7esindeki koylar, el de\u011fmemi\u015f do\u011fas\u0131, masmavi denizi, kumsal\u0131 ve ye\u015filiyle ziyaret\u00e7ilerini adeta mest ediyor.,KAYNAK: \u0130HA