Van Gölü’nde tüyler ürperten olay

Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn Tu\u015fba il\u00e7esi s\u0131n\u0131rlar\u0131nda sular\u0131n \u00e7ekilmesiyle birlikte \u00e7ok say\u0131da insan kemi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131., Van G\u00f6l\u00fc\u2019n\u00fcn \u0130skele Mahallesi ile Van Y\u00fcz\u00fcnc\u00fc Y\u0131l \u00dcniversitesi aras\u0131nda kalan k\u0131y\u0131 \u015feridinde sular\u0131n \u00e7ekilmesi sonucu \u00e7ok say\u0131da kafatas\u0131 ve kemik ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n,\u0130nsan kemiklerinin g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc b\u00f6lgede antropologlarla Van \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Cinayet B\u00fcro Amirli\u011fi Olay Yeri \u0130nceleme ekipleri taraf\u0131ndan \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131ld\u0131. \r\n,B\u00f6lgede inceleme ba\u015flatan ekipler, insanlar\u0131n ne sebeple \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc ve cesetlerin ka\u00e7 y\u0131ll\u0131k oldu\u011fu y\u00f6n\u00fcnde bir \u00e7al\u0131\u015fma yapacak., Kemiklerin kime ait oldu\u011funun ara\u015ft\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flat\u0131l\u0131rken, olayla ilgili soru\u015fturman\u0131n s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fc bildirildi.,Mevsim \u015fartlar\u0131na ba\u011fl\u0131 olarak Van g\u00f6l\u00fc'n\u00fcn suyu \u00e7ekildi. Ta\u015flar\u0131n aras\u0131nda ise onlarca insan iskeleti g\u00fcn y\u00fcz\u00fcne \u00e7\u0131kt\u0131.,Kaynak: \u0130HA,Olay yeri inceleme ekipleri, b\u00f6lgeyi kapatarak delil arad\u0131. Kemikleri sand\u0131klara koyan ekipler, incelenmek \u00fczere laboratuvara g\u00f6t\u00fcrd\u00fc.\r\n,Sular \u00e7ekildi... Deh\u015fete d\u00fc\u015f\u00fcren g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!